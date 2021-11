El Papa Francisco fusiona las diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo

Los rumeros se hicieron realidad, y ll papa Francisco ha nombrado a monseñor José Luis Retana Gozalo como nuevo obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, bajo la fórmula in persona episcopi "en la persona del obispo", por lo que será el mismo pero sin que se modifique la estructura de ninguna de las dos diócesis, según ha informado la Nunciatura Apostólica en España de la Conferencia Episcopal. Esto es lo mismo que decir que la Diócesis de Miróbriga queda integrada en la Diócesis de Salamanca, aunque lleven el nombre de las dos.

Retana Gozalo es en la actualidad obispo de Plasencia y sustituye en la Diócesis de Salamanca al monseñor Carlos López Hernández y en Ciudad-Rodrigo a Jesús García Burillo.

Monseñor José Luis Retana nació en Pedro Bernardo (Ávila) el 12 de marzo de 1953 e ingresó en el seminario menor de dicha ciudad en 1964 para entrar después, en 1968, en el seminario mayor. En 1971 realizó los estudios de Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca (1971-76) y posteriormente marchó a Friburgo (Suiza) para ampliar sus estudios de licenciatura (1976-78), tras lo que en 1979 obtuvo la licenciatura en Teología por la USAL. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1979.

Retana Gozalo desarrolló su ministerio sacerdotal en la diócesis de Ávila y fue el 9 de marzo de 2017 cuando se hizo público su nombramiento como obispo de Plasencia, tras lo que recibió la ordenación episcopal el 24 de junio

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura.

Malestar en Ciudad Rodrigo

Marcos iglesias alcalde ciudad rodrigo (14) 2

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, manifestó ayer, cuando ya se sospechaba a esta decisión del Vaticano que "de confirmarse los rumores sobre el nombramiento de un mismo obispo para las Diócesis de Salamanca y la de Ciudad Rodrigo, se cometería un error histórico; un punto de inflexión en nuestra Historia local con presencia episcopal propia y exclusiva desde hace cerca de 900 años. No sería una buena noticia para Ciudad Rodrigo, su comarca y los pueblos de la Diócesis".

El alcalde explica que "no lo es por el hecho histórico de que la ciudad y la Diócesis nacieron juntas. Cerca de 900 años no pueden acabar con un divorcio tan traumático, tan poco sinodal y tan poco sensible con una parte de la España que se desangra por la despoblación y la falta de oportunidades".

Su impresión es que "no es una buena noticia por el hecho religioso, que supone alejar al obispo de nuestra realidad espiritual de muchos católicos, ante una Diócesis que goza de muy buena salud en fe y práctica religiosa. Muchos católicos tendremos un sentimiento de abandono. No es bueno en el ámbito social, pues el responsable de una institución, como es el obispo de una diócesis, deja de estar habitualmente con nosotros."

"Desde el respeto a las decisiones de la Iglesia (de la que como católico soy parte y me siento parte), pero desde el gran amor y afecto que siento por mi ciudad como mirobrigense, y mi obligación primera como alcalde de defender en conciencia todo lo que sea bueno para mí tierra, no puedo por menos de manifestar que si fuera verdad la unión de las dos diócesis en la figura de un mismo obispo, sería una decisión triste para muchos, pero especialmente para quienes creemos que juntos, todos, podemos conseguir un Ciudad Rodrigo mejor. Para lograr este objetivo, no sobra nadie", finaliza el alcalde".

