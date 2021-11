Críticas al Ayuntamiento por suspender el III Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca

Noticias relacionadas Un nuevo libro ahonda en la presencia de Salamanca dentro de grandes obras pictóricas de la Restauración

Se acercan las fechas en las que debería celebrarse el III Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca que, desde la Asociación La SAL. Salamanca Animación a la Lectura, proyectábamos llevar a cabo entre los días 20 y 28 de este mes de noviembre de 2021, y que contaría con una exposición, abierta para todos, hasta finales de enero de 2022.

Lamentablemente, desde La SAL, informan que este año "no será posible la celebración de este evento, que en los dos años anteriores tuvo lugar por estas fechas, bajo el auspicio del Ayuntamiento de Salamanca y de otras instituciones".

Los motivos de esta suspensión, "ajena a nuestra voluntad", atienden a razones de diversa índole que hacen imposible, que el programa presentado por La SAL, para celebrar la tercera edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de nuestra ciudad, se lleve a cabo, tal y como planteaban en el proyecto entregado a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Este Salón, impulsado y diseñado por un grupo de profesionales de Salamanca, vinculados al mundo del libro y la lectura, desde la escritura y la ilustración hasta la docencia o la animación lectora, ha contado en años anteriores con el respaldo económico mayoritario de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Y ha ido calando entre las citas culturales de la ciudad, contando con la participación de colegios y centros de secundaria, bibliotecas, cines, establecimientos de hostelería, librerías, etc. además de la enorme cantidad de alumnos y público en general que han participado y disfrutado de la programación elaborada por La SAL.

Demora en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes

Ese año no podrá ser por razones que tienen que ver con "la demora en los tiempos de respuesta al proyecto, con el presupuesto finalmente asumido, así como con otra serie de trabas administrativas" en la gestión del mismo que no existieron en años anteriores pero que en el presente se han planteado como complicaciones insalvables. Entendemos que estas complicaciones y cambios de criterio que ahora surgen, denotan una falta de compromiso real con el proyecto y que supone, igualmente, una falta de respeto hacia las personas, profesionales de la docencia, el teatro, la edición, las artes plásticas, la educación… en definitiva la cultura que hay en torno a él. A ello hay que añadir que la ciudadanía, una vez más y sin explicación alguna, se ve privada de un evento cultural asentado en nuestra ciudad, suceso recurrente en los últimos tiempos.

Por otra parte, también informan de que, no obstante, ante esta situación de cancelación del Salón para el año 2021, se han abierto vías que buscan fórmulas para dar continuidad al mismo, con las que superar las trabas administrativas que ahora se plantean en su gestión, que hagan que el Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca se integre en la programación estable anual de la Concejalía de Educación, Cultura y Festejos y que se le dote de una partida económica propia adecuada al carácter y envergadura de dicho evento.

"Queremos creer que el Salón volverá a abrir sus puertas el próximo 2022, si el Ayuntamiento de Salamanca a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Festejos adquiere un compromiso serio y formal con él, con el esfuerzo que supone y con los innumerables beneficios que aporta a esta Ciudad de Cultura", apuntan.

"A quienes extrañéis esta ausencia deciros que desde La SAL no escatimaremos esfuerzos para hacer posible la continuidad del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca, agradecemos vuestro interés y preocupación y os invitamos a manifestar públicamente vuestro apoyo no sólo a este evento sino al conjunto de la trama cultural de nuestra ciudad, que le aporta su particular personalidad e idiosincrasia", finalizan.

