26 años de litigios por los 400.000 documentos catalanes del Archivo de Salamanca

El último envío

El pasado mes de abril la Consejería de Cultura de la Generalitat anunció la llegada a Cataluña, procedente de Salamanca, de una nueva entrega de documentación privada de los ‘papeles de Salamanca’, tanto de personas físicas como jurídicas, incautada en la guerra civil. En un comunicado, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, señaló entonces: “Es un acto de justicia conseguido con el esfuerzo y la perseverancia de muchas personas y entidades. Llega tarde y todavía queda camino por recorrer, pero estamos más cerca de restituir la historia nacional, civil y humana de nuestro país”.

Generalitat explicó que era una entrega exclusiva de documentación privada y se componía de 26 fondos documentales (ocho de entidades, nueve de particulares y empresas y 10 de partidos y sindicatos) y 68 agrupaciones documentales de menor entidad que en total se corresponden a un volumen de 25.602 imágenes digitales. Se trata de documentación de personas físicas y jurídicas, de las que algunas ya habían recibido transferencias anteriores, como la CNT, UGT, la Associació d’Amics de la Unió Soviètica de Catalunya (AUS), el Socorro Rojo Internacional, Solidaritat Internacional Antifeixista de Catalunya, la Compañía de Jesús, Antoni Aymat Mareca y del conseller de Salud entre 1931 y 1932 Josep Jové i Saroca.

También incluye nuevos receptores como profesionales, sindicatos y cooperativas como la Associació de Professionals de Faquins Bastaixos del Peix, el Sindicat Agrícola de Balaguer, la Cooperativa de Tintorers de Robes Usades de Reus y la Societat de Picapedres de Tarragona, entre otros.

Entre la documentación de entidades sociales y políticas correspondientes al envío de abril figuraba la del Centre Israelita Agudad Ahim de Barcelona, el Casino Foment Rapitenc y la Joventut Cultural i Recreativa de Roselló; de entidades asistenciales y religiosas como la Confraria del Cordó y el Convent de Santa Maria de Jesús de Reus, y de empresas como la Compañía General de Minas y Sondeos, la Sociedad Anónima Mixta y de la delegación en Barcelona de la Distribuidora Ibérica de Publicaciones

También se trasladó desde Salamanca documentación de familias como los Amell Pretell y personales, correspondientes a 38 personas, entre las que destaca la de uno de los referentes del anarcosindicalismo, Ángel Pestaña Núñez.

Los próximos meses serán decisivos para conocer el desenlace del interminable conflicto de 'los papeles de Salamanca'. La Generalitat no se ha olvidado que en el Palacio de San Ambrosio siguen almacenados todavía legajos catalanes incautados en las postrimerías de la Guerra Civil y todo apunta a que el Govern no piensa renunciar a obtener estos fondos. Mientras tanto, la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, encabezada por el investigador salmantino Policarpo Sánchez, ha anunciado que no piensa renunciar en su empeño por conseguir que el Ministerio de Cultura obligue a la Generalitat a devolver a Salamanca los 400.000 documentos que salieron de la capital salmantina y fueron enviados a Cataluña en sucesivas remesas desde el año 2006. Y es que el conflicto de los 'papeles de Salamanca' sigue latente tras 26 años de litigios judiciales y movilizaciones ciudadanas.