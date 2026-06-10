Menos pantallas y más palabras: el innovador método de una escuela de Palencia que ayuda a los niños a hablar mejor

Sesión de estimulación del lenguaje en la Escuela Infantil Cres Sanz de Palencia

Los primeros años de vida son decisivos para el desarrollo del lenguaje.

Aunque cada niño y niña sigue su propio ritmo, los especialistas coinciden en que la estimulación temprana resulta clave para favorecer la comunicación y sentar las bases del aprendizaje futuro.

Porque lejos de ser un proceso automático, el lenguaje se construye día a día mediante la interacción, la escucha y el tiempo compartido.

En la Escuela Infantil Cres Sanz de Palencia, gestionada por Koala Soluciones Educativas, filial de Clece, este trabajo se desarrolla de forma específica a través de talleres de estimulación del lenguaje dirigidos a menores de entre 1 y 3 años.

Al frente de ellos está Beatriz Fernández Felipe, maestra de Audición y Lenguaje, que ha enfocado su trayectoria hacia estas primeras edades.

Participación activa

"Son sesiones cortas, de media hora, porque no pueden mantener la atención más tiempo, pero en ese rato trabajamos mucho a través de cuentos, canciones o pequeñas poesías", explica.

Las actividades se realizan siempre sin pantallas, con el objetivo de fomentar la participación activa.

"Lo importante es que haya interacción", subraya. En estos talleres, los niños y las niñas trabajan la pronunciación, las vocales y la intención comunicativa, en grupos reducidos que permiten una atención más individualizada.

"Se nota mucho cuando el grupo es pequeño, porque puedes adaptarte mejor a cada menor", añade.

Además, el trabajo en el aula incluye ejercicios orofaciales que ayudan a colocar correctamente la lengua, los labios o la mandíbula, así como actividades para fortalecer la musculatura implicada en el habla.

Porque, como recuerda, "la adquisición del lenguaje no siempre es innata; a veces hay que trabajarla".

Más conversación y menos pantallas

La detección temprana de posibles dificultades es otro de los pilares de estos talleres. Sin embargo, Fernández Felipe advierte de que no siempre es el habla el principal indicador.

"A estas edades el rango de normalidad es muy amplio, así que muchas veces detecto más en la falta de atención o en cómo siguen las indicaciones que en la propia pronunciación", apunta.

Más allá del aula, la implicación de las familias resulta fundamental. "El trabajo no solo se hace aquí, sino en el día a día en casa", insiste.

Hablar despacio, utilizar frases sencillas, describir las rutinas o dedicar tiempo exclusivo a conversar son algunas de las recomendaciones clave.

También hace hincapié en la importancia de corregir sin frustrar: "No hay que decirles que lo hacen mal; hay que repetir la palabra bien dentro de una frase para que la escuchen y la interioricen".

La lectura compartida desde edades muy tempranas es otra de las herramientas más eficaces. Según explica, empezar incluso antes del primer año favorece el desarrollo del vocabulario y el gusto por los libros.

"Es importante que señalen, que nombren lo que ven, que participen", apunta. Estas interacciones, junto con el juego, las canciones o las conversaciones cotidianas, permiten desarrollar el lenguaje de forma natural y significativa.

En este sentido, la profesional muestra su preocupación por el uso creciente de pantallas en la infancia.

Trabajar juntos

"No solo no ayudan, sino que dificultan la adquisición del lenguaje porque no hay interacción", afirma. Y añade un ejemplo revelador: "Hay niños y niñas que saben poner dibujos en una tablet, pero no saben pasar las páginas de un cuento".

Para revertir esta situación, apuesta por recuperar espacios de comunicación real y juego compartido. "Sin pantalla quieren comunicarse y se esfuerzan para ello; con pantalla, no tienen esa necesidad", resume.

También destaca la importancia de ofrecer experiencias cercanas y tangibles: manipular objetos reales, jugar con sonidos o realizar actividades sencillas como soplar, cantar o imitar gestos.

"No hacen falta materiales especiales ni conocimientos, solo tiempo y ganas de estar con los pequeños y pequeñas", señala.

Finalmente, Fernández Felipe subraya la necesidad de reforzar la colaboración entre familias y centros educativos desde las primeras etapas.

"Tiene que haber más implicación, más comunicación; no solo quedarse con lo bueno, sino también trabajar juntos en las mejoras", apunta.

Porque, en definitiva, aprender a hablar no consiste solo en pronunciar palabras. Implica sentirse escuchado, comprendido y acompañado desde los primeros años de vida, en un proceso en el que tanto la familia como la escuela desempeñan un papel esencial.