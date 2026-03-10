Page califica de "lamentable" la posición de Von der Leyen sobre Irán y critica su "impotencia ante el matonismo de Trump"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado este martes de "muy lamentable" la posición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en relación a la guerra de Irán después de que esta afirmase que el orden mundial basado en reglas había "desaparecido" y que no se debía "llorar por el régimen iraní".

"Esta última declaración es muy lamentable. Reconocer literalmente la impotencia de la Comisión Europea ante los caprichos del matonismo de Trump me parece un error de bulto que no representa lo que pensamos la inmensa mayoría", ha señalado Page durante una declaración ante los medios de comunicación en la ciudad de Palencia.

El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que la situación de la Comisión Europea es "mala" y que el resultado de las últimas elecciones europeas de junio de 2024 la dejó "muy tocada y muy debilitada". "No funcionan como equipo", ha reconocido.

Con todo, ha asegurado que Von der Leyen tuvo un comportamiento "amable" con España y su Gobierno en los momentos más duros de la pandemia del Covid-19 pero ha asegurado que todo se torció desde que firmó el acuerdo comercial con Trump.

"Desde el mismo momento en que admitió firmar en un campo de golf privado de Trump en Irlanda el acuerdo comercial, desde ese mismo momento dejó a la Unión Europea al pie de los caballos y esta última declaración es muy lamentable", ha insistido, recordando que Europa gestiona la riqueza "para compartirla" y "no es el imperio del capitalismo salvaje que plantea Trump".

"Todas las cosas que hace las hace por un interés de bolsillo, no responde a ningún valor ni a ningún principio, y hoy dice una cosa y mañana puede pensar lo contrario. Las medidas que nos vamos a ver obligados a tomar para compensar los daños de esta crisis, hasta eso está en función del capricho de última hora de Trump, a ver si se aclara sobre si está acabando la guerra o se pone más a las órdenes de Netanyahu", ha afirmado.

Con todo, ha asegurado no albergar "ninguna duda" de que el Gobierno de España va a adoptar "medidas de estímulo sobre todo pensando en la gente que más lo necesite".

Candidatos "reconocibles"

Preguntado por si las elecciones de Castilla y León de este domingo podrían revertir la tendencia a la baja del PSOE tras los desplomes electorales en Extremadura y Aragón, Page ha señalado que "cada región es un mundo y los resultados del PSOE en Castilla y León siempre serán mejores si los candidatos son reconocibles y si se habla de Castilla y León".

"No podemos creer que las autonomías son sucursales de las instituciones en Madrid ni de los partidos políticos en Madrid. Hay que ejercer autonomismo, sanamente y de forma inclusiva, las autonomías no rompen España, la hacen fuerte y mejor. Lo que se decide el próximo domingo es mucho más importante que muchos de los debates y ruidos que se generan", ha afirmado.

El presidente castellanomanchego se ha mostrado convencido de que los socialistas en la campaña de la Comunidad "están haciendo lo que tienen que hacer, de manera correcta y con mucha tranquilidad y conciencia y pudiendo mirar a todo el mundo a la cara, cosa que no puede hacer toda la clase política en España" y ha elogiado a la alcaldesa de Palencia y secretaria general del PSOE palentino, Miriam Andrés.

"A Miriam la conozco muy bien y puedo decir perfectamente que es amiga, a mí me honra con su amistad y esto decirlo en política es de alto riesgo. Me resultó desde el primer día en que la conocí una persona muy fiable y a ella y a su equipo tengo que felicitarles. Cada vez que vengo veo que es una ciudad gestionada con tacto", ha reconocido.

Una campaña "constructiva"

Page ha denunciado que "la política está muy llena de basura en el mundo y en la M-30 para dentro". "Hay una neurosis que en cuanto te apartas un poco descubres que hay otra España, que es la real, y el papel de los alcaldes es trascendente porque la política municipal te obliga a poner los pies en el suelo y a responder con realismo, no con populismos baratos", ha afirmado.

Y ha subrayado que "es la parte que no puede meterse en el basurero en que se ha convertido la política general", teniendo también unas palabras de elogio para el candidato del PSOECyL, Carlos Martínez.

"Lo puedo decir también de Carlos, un alcalde muy consolidado y muy querido, y ese es el mejor patrimonio que se puede tener en política: el respeto y el cariño de la gente y poder andar por la calle con tranquilidad, no cambiando de amigos, pudiendo dar la cara y no agacharla. En Castilla y León tenemos muchos candidatos que representan lo mejor de la política, muchas veces tapado por la nebulosa y el ruido ambiental que tapa lo bueno que se hace", ha afirmado.

Page ha subrayado que la campaña de Castilla y León le parece "de las más constructivas" de las que ha podido observar "desde la lejanía". "Estoy notando desde Carlos hasta el resto de candidatos una campaña propositiva, la mejor manera de contestar al populismo y la mala política es haciendo propuestas y hablando a la gente", ha señalado.

Y ha recordado la necesidad de "hablar de las cosas concretas que afectan a Castilla y León, una comunidad hermana de Castilla-La Mancha y con problemas muy similares". "Hablar a la gente con seriedad y rigor es la primera obligación que se tiene que tener en política. Vengo a prestar mi apoyo personal y mi trayectoria política a los compañeros y compañeras de Castilla y León, que es gente muy noble. Esta es una tierra muy noble", ha zanjado.