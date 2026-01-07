Detenidos cuatro jóvenes tras una batalla campal con cuchillos y navajas en Palencia: uno será expulsado de España

Cuatro jóvenes de entre 17 y 20 años han sido detenidos tras una batalla campal con cuchillos y navajas en la ciudad de Palencia y uno de ellos será expulsado de España al encontrarse en situación irregular. Dos de los arrestados, además, se enfrentaron a los agentes durante la actuación, por lo que se les imputa además un delito de atentado a agente de la autoridad.

A primera hora de la mañana de este martes, se recibió en la Sala de Operaciones del 091 la llamada telefónica de un ciudadano informando de una pelea en la vía pública entre varios individuos cerca de una conocida discoteca de la calle Rizarzuela.

Inmediatamente, tras recabar el apoyo de los efectivos disponibles de la Policía Local, tres patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar de los hechos, procediendo a interponerse entre varias personas que se estaban amenazando y peleándose, intentando separarles e inmovilizando a aquellos que estaban más violentos, mientras otros agentes y los policías locales que acudieron en apoyo de sus compañeros de la Policía Nacional procuraban establecer un cordón de seguridad en torno a los agentes actuantes.

En un momento dado, mientras cacheaban e identificaban a dos varones, otros dos, amigos de los anteriores, pretendían saltarse el cordón policial y ayudar a los anteriores, acometiendo para ello a los policías que trataban de impedirlo, por lo que hubo que inmovilizarlos de forma contundente.

Dos cuchillos y una navaja

Tras someter a un registro preventivo a los cuatro jóvenes, se localizó entre las vestimentas de dos de ellos, sendos cuchillos, y se recogió del suelo, una navaja y una cadena con un mosquetón, seguramente arrojado por alguno de ellos, antes de la llegada de los agentes.

Tras ser informados de que se encontraban detenidos acusados de un delito de riña tumultuaria, y en el caso de dos de ellos, además de atentado a agentes de la autoridad, fueron trasladados a un centro médico cercano donde fueron atendidos de las contusiones y heridas leves que presentaban, para posteriormente ser conducidos a la Comisaría de la Policía Nacional, donde quedaron ingresados en los calabozos, mientras se instruía el correspondiente atestado policial.

Dos agentes, uno de la Policía Nacional y otro de la Policía Local, fueron atendidos asimismo por sendas contusiones y heridas en codo y pierna, no revistiendo carácter grave ninguna de ellas.

Un detenido será expulsado

Uno de los detenidos era menor de edad; tras informar a la fiscalía, fue oído en declaración y puesto a disposición de sus padres, no sin antes ser advertido de que debería comparecer ante la Fiscal de Menores cuando fuera citado. Los otros tres detenidos permanecieron toda la noche en los calabozos y, tras ser oídos en declaración sobre los hechos que se les imputaban, han sido puestos a disposición judicial esta misma mañana.

Solo uno de los detenidos, precisamente el menor de edad, contaba con antecedentes policiales, por robo y hurto. Se da la circunstancia de que uno de ellos, al encontrarse en situación irregular en territorio español, se le incoará el correspondiente expediente administrativo de expulsión.

A pesar de que se tomó declaración a un testigo de esta tumultuosa pelea, en la que participaron de forma confusa varias personas, se continúan las gestiones para identificar a otros participantes y personas que hubieran resultado contusionadas. Tras la tramitación de las diligencias pertinentes, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Palencia, quien dispuso la libertad.