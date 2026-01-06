Accidente con vuelco en Ávila: tres niños de 2, 8 y 11 años y una mujer son trasladados al hospital Emergencias Ávila

Cuatro personas, tres de ellas menores de edad, resultaron heridas durante la madrugada de este 6 de enero tras la salida de vía y vuelco de un turismo en el kilómetro 3 de la carretera AV-500, en el término municipal de Ávila.

El accidente se produjo pasadas las 03.24 horas, cuando varias llamadas alertaron al centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León de que un vehículo había volcado y sus ocupantes permanecían en el interior.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Bomberos de Ávila, además de los equipos sanitarios de Sacyl, que movilizaron una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Minutos después, los alertantes confirmaron que todos los ocupantes habían logrado salir por sus propios medios.

El personal sanitario atendió en el punto al menor de 11 años, que fue trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila. También resultaron heridos un niño de 2 años, una niña de 8 y una mujer de 36 años, que fueron evacuados en ambulancia de soporte vital básico al mismo centro hospitalario.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro, registrado en plena madrugada y en un tramo próximo a la capital abulense.