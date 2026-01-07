Una peligrosa huida en patinete por las calles de Valladolid tras un robo por tirón acaba con dos detenidos, uno menor

Los agentes procedieron a identificar a cuatro jóvenes que se dieron a la fuga cuando fueron requeridos PN

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes, uno de ellos menor, en la madrugada del pasado 6 de enero en Valladolid como presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia, tras un robo por tirón cometido contra un matrimonio en la calle Doctor Sánchez Villares, en el barrio de Huerta del Rey.

Los hechos se produjeron sobre las 23.00 horas del día 5 de enero, cuando el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 alertó a la Sala CIMACC 091 de un robo mediante tirón.

Un individuo arrancó el bolso a una mujer y huyó del lugar, llevándose un teléfono móvil, dinero en efectivo, documentación personal y las llaves del domicilio de las víctimas. El matrimonio facilitó a los agentes una descripción física detallada del autor, así como de la ropa que vestía.

Varias dotaciones de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, iniciaron una batida por la zona sin resultados inmediatos. Poco después, agentes de paisano localizaron en la vía pública a un grupo de cuatro jóvenes, uno de ellos circulando en un patinete eléctrico.

Al comprobar que uno de los individuos coincidía plenamente con la descripción del presunto autor del robo, los policías se identificaron y les dieron el alto.

En ese momento, los cuatro jóvenes emprendieron la huida en distintas direcciones, lo que dio lugar a una persecución en la que intervinieron varias dotaciones policiales.

Durante la misma, los jóvenes hicieron caso omiso a las reiteradas órdenes de los agentes para que se detuvieran.

Dos escaparon

Finalmente, dos de los individuos lograron escapar, mientras que los otros dos fueron interceptados tras recorrer varias calles.

Uno de ellos, que circulaba en patinete eléctrico y que coincidía con la descripción del autor del tirón, llegó a poner en peligro la integridad física de varios viandantes, así como la de los propios agentes y la suya propia durante la huida.

Ante estos hechos, la Policía Nacional procedió a la detención de ambos jóvenes como presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia, siendo trasladados a dependencias policiales.

Uno de los detenidos resultó ser menor de edad, por lo que se informó a la Fiscalía de Menores y se dispuso su entrega a su padre, que se personó en la Comisaría Provincial.

El segundo detenido fue oído en declaración y, tras remitir las diligencias al grupo de investigación correspondiente, que determinará su posible participación en el robo con violencia, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. El atestado policial ha sido puesto a disposición judicial.