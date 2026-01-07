La nieve provoca varios accidentes a primera hora en Valladolid y su provincia: atropellos y choques

Se encuentran cortados los dos carriles de entrada a la ciudad por Arco de Ladrillo Policía Municipal

La mañana de este miércoles 7 de enero ha comenzado con numerosos incidentes de tráfico provocados por la nieve y el hielo en distintos puntos de Valladolid y su provincia, según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El primer aviso se ha recibido a las 07:10 horas por la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el kilómetro 11 de la carretera VA-514, en el término municipal de Wamba.

En el interior del vehículo se encontraba una mujer que no podía salir por sus propios medios, aunque en un primer momento no precisaba asistencia sanitaria. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Tráfico de Valladolid y los Bomberos de la Diputación, que, tras liberar a la ocupante, solicitaron valoración médica. Sacyl movilizó una ambulancia para atender a la mujer.

Minutos después, a las 07:52 horas, el 112 recibía un aviso por el atropello de un turismo a una mujer de unos 60 años en la calle Puente La Reina, a la altura del número 57, en Valladolid.

La víctima se quejaba de dolor en la rodilla, por lo que se dio aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.

A las 08:43 horas se producía una colisión entre tres turismos en el Paseo Arco de Ladrillo, en la parte alta del arco en sentido centro de la capital vallisoletana.

Dos personas necesitaron asistencia sanitaria, una de ellas con un golpe en la cabeza y otra con una hemorragia nasal. Hasta la zona acudieron la Policía Local de Valladolid, el CNP y una ambulancia de Sacyl. En este caso, la circulación se mantiene con paso alternativo por los otros dos carriles. En la medida de lo posible, eviten la zona, es el consejo de la Policía municipal.

Parquesol

El último incidente de la mañana se registró a las 08:50 horas en la calle Enrique Cubero, en la curva hacia la calle Morelia, donde tres vehículos colisionaron tras patinar por el hielo.

En este caso, no se han registrado heridos, aunque sí se dio aviso a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía.