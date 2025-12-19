Tres heridos en una colisión frontolateral entre dos vehículos en Grijota

Tres personas han resultado heridas este jueves en una colisión frontolateral entre dos turismos en el municipio palentino de Grijota. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido un aviso a las 21:12 horas que alertaba sobre este accidente con personas atrapadas en el kilómetro 2 de la carretera CL-613, a la altura de la localidad palentina.

Según han indicado fuentes del Servicio de Emergencias, se ha tratado de un choque entre dos vehículos con al menos dos heridos iniciales, una mujer consciente fuera de uno de los turismos y un joven de unos 20 años atrapado e herido en el interior de otro.

Al lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, Bomberos de la Diputación de Palencia y recursos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) y una ambulancia.

Finalmente, Emergencias Sanitarias ha confirmado que han resultado heridas tres personas, todas trasladadas al Hospital de Palencia. Un joven de 21 años en UVI móvil, y dos mujeres de 60 y 22 años en ambulancia de soporte vital básico.