Música, tradición y magia: la Diputación de Palencia presenta su programación navideña entre niños e ilusión

El Concierto de Navidad, Vive la Magia, actuaciones musicales en el Balcón navideño, El Buzón de Oriente, el Auto del Nacimiento de Gómez Manrique, ‘Canta Palencia’, la actuación de todas las corales y bandas de la provincia, la ruta de belenes y concursos conforman la programación cultural de esta Navidad organizada por la Diputación de Palencia y que dará comienzo el próximo 11 de diciembre a las 18.30 horas con 'Canta Palencia' en el Pabellón Provincial ‘Adolfo Nicolas’ en Villamuriel de Cerrato en colaboración con el conservatorio de Música de Palencia.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha presentado esta tarde en el Salón de Actos del Palacio Provincial y rodeada de niños la amplia y variada programación cultural para las próximas fiestas de Navidad, acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena y la diputada provincial de Acción Cultural, Patricia Pérez.

25 localidades y 40 actividades

La presidenta ha subrayado que incluye actuaciones tanto en la capital como en el medio rural con un total de 40 actividades. Además, la institución provincial colabora con los actos de celebración del ‘Bautizo del Niño’ y la ruta de belenes.

El Auto del Nacimiento de Gómez Manrique se celebrará en el Real Convento de Nuestra Señora de la Consolación en Calabazanos (Villamuriel de Cerrato), escrito por el autor palentino Gómez Manrique y que este año, por vez primera, tiene el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Además, este año la Diputación ha reforzado esta colaboración con la financiación para la edición de un folleto y un video promocional resaltando la importancia del Auto. Se trata de la primera obra teatral escrita en castellano de autor conocido y pionera de las grandes obras religiosas del renacimiento siendo el primer texto en castellano del que se conoce autor y que fue escrito para el Convento de Calabazanos, lo que convierte a Villamuriel de Cerrato en la cuna del teatro castellano.

Los grupos de teatro palentinos ‘Cachivache’, ‘Cigarral’ y ‘A Ninguna Parte’, representan anualmente esta pieza teatral, utilizando vestuario e indumentaria de la época conservado, por las monjas, en el propio convento. Una actividad que se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato. Tendrá lugar los días 20 y 21 de diciembre a las 18.00 h y a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Navidad

El Concierto de Navidad correrá a cargo del grupo ‘The Christmas Duet’ con las voces de Gonzalo Alcaín, Ikah Moon, el pianista Jacob Sureda y David Ruiz con el contrabajo.

El espíritu de la Navidad cobra vida en Christmas Duet, este dúo está liderado por dos cantantes de contrastada trayectoria profesional en el espectáculo, Gonzalo Alcaín e Ikah Moon, que en esta ocasión los acompaña un pianista y contrabajista, dando así forma a este magnífico cuarteto que invita al público a disfrutar de las canciones más reconocidas o icónicas de la Navidad, tales como White Christmas, Let it Snow o Last Christmas, entre otras.

Gonzalo Alcaín tiene una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo, en musicales como Jesucristo Superstar (Teatro Lope de Vega, Madrid), Hoy no me puedo levantar (Rialto, Madrid) o de la mano de Nacho Cano en 2008 (musical A) en el Teatro Calderón de Madrid, entre muchos otros.

Ikah Moon, en sus primeros años a nivel académico se desarrolló como bailarina, en lo musical y actualmente un referente en numerosas giras y grabaciones de estudio, con Zenet o Joaquín Sabina entre otros. Así como en espectáculos a nivel nacional como el Circo del Sol, Heart Ibiza, Teatro Real o Reina Sofia, entre otros.

Tendrá lugar en la Iglesia de Santa Cecilia en Herrera de Valdecañas el día 22 de diciembre a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Balcón Navideño, villancicos y cantos de Navidad

Desde el balcón del Palacio Provincial se cantarán villancicos tradicionales y músicas navideñas. En este ciclo participarán los artistas Natalia Bravo, Víctor Lafuente y Alberto Ruíz. El día 23 de diciembre a las 19.00 horas, D’Campos Folk. El día 24 de diciembre a las 13.30 horas, Óscar Parcasio y Jessica Montero. El día 29 de diciembre a las 19.00 horas, Alvares. El día 30 de diciembre a las 19.00 horas, Natalia Bravo y Víctor Lafuente. El día 31 de diciembre a las 13.30 horas.

Corales y bandas de música

Además, actuarán todas las corales de la provincia. En apoyo a las agrupaciones corales constituidas tanto en la capital como en la provincia, todas ellas participarán en la programación navideña con un concierto en pueblos de la provincia. Y también las bandas de música. Las actuaciones corales se completan con la actuación de la Banda de Música Baltanasiega acompañada del Coro Virgen de Revilla y la Banda de Música Santa María del Camino de Carrión de los Condes.

Además, se celebrará el espectáculo Palencia Vive la Magia, que tendrá lugar en el Teatro Ortega de la capital el día 6 de enero a las 19.00 horas. La venta de entradas será en la taquilla del Teatro Ortega o en la Web. Y el buzón de Oriente o buzón Navideño, con el grupo ‘Cuatro gatos teatro’, en el Vestíbulo del Palacio de la Diputación los días 2,3 y 4 de enero de 2026 de 18 a 21 horas. Por último, se podrá disfrutar de la exposición de belenes hasta el 6 de enero de 2026.