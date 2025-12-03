La Diputación de Palencia apuesta por la autonomía personal y el ocio inclusivo en el Día de la Discapacidad

La Diputación de Palencia, a través de su Área de Servicios Sociales, ha puesto de manifiesto este miércoles su apuesta por las acciones encaminadas a las personas con discapacidad, con el fin de contribuir en su calidad de vida con motivo de la celebración del Día Internacional de la Discapacidad.

La institución provincial ha hecho un repaso de sus acciones en esta materia, destacando el Programa de Promoción de la Autonomía Personal y el Ocio Inclusivo "para prevenir la aparición o agravamiento de las situaciones de dependencia y promover la autonomía personal de personas con limitaciones en el desarrollo de las actividades cotidianas de la vida diaria".

Consiste en el desarrollo y ejecución de varios proyectos, con un tiempo estimado de 2.020 horas de intervención al año, en 19 grupos de los 11 Centros de Acción Social (CEAS).

En lo que se refiere al Ocio Inclusivo, es una actividad dirigida a personas con enfermedad mental grave, discapacidad física o discapacidad intelectual en situación de falta de hábitos y rutinas básicas y de aislamiento social, con contenidos centrados en el desarrollo de habilidades sociales y competencias personales adaptados a cada grupo. Se desarrolla semanalmente para 6 grupos.

Por otro lado, la Promoción de Autonomía Personal es una actividad que favorece un mejor mantenimiento de la persona en el domicilio, conservar sus capacidades cognitivas y funcionales y prevenir riesgos de accidentes domésticos. Dirigida sobre todo a mayores de 65 años con deterioro cognitivo leve o moderado, con contenidos centrados en prevención de caídas y estimulación psicomotriz y estimulación cognitiva. Se desarrolla semanalmente para 13 grupos.

Además de las horas de atención directa estimadas, se apoya el servicio con 30 tablets, 60 sesiones de musicoterapia y 30 sesiones de yoga. Y es de destacar también un encuentro anual de ocio inclusivo para la convivencia y acercamiento de los participantes de los programas, actividad terapéutica que fomenta su inclusión social.

Importante es también la colaboración con AFA Guardo. Con este colectivo se suscribe un convenio anual para la promoción de la autonomía personal en la zona de Guardo y comarca mediante cursos para personas con deterioro cognitivo, grupos de ayuda mutua, prestación de servicios de asesoramiento y de información, así como realización de talleres de habilitación y terapia ocupacional.

La Diputación ha destacado las ayudas para personas dependientes, mayores o con discapacidad. Una convocatoria dotada de 100.000 euros y con posibilidad de establecer una cuantía adicional de 40.000 euros más, tiene por objeto conceder ayudas económicas individuales para la adquisición de productos de apoyo y realización de adaptaciones en el hogar.

Están destinadas a promover la autonomía personal de personas dependientes, mayores (65 años o más) o con discapacidad, dirigidas a garantizarles la realización de actividades básicas de la vida diaria y la máxima integración, mejorando su bienestar y favoreciendo su movilidad, comunicación y participación en la vida social y económica de su entorno.

También ha hecho hincapié en las actividades de carácter transversal. Los Equipos de Promoción de la Autonomía Personal, como profesionales más cercanos a las personas con discapacidad, llevan a cabo intervenciones de información y asesoramiento en los CEAS de la provincia, sobre los trámites a realizar ante una posible discapacidad y sus ventajas.

También evalúan si de dicha situación puede sobrevenir una situación de dependencia, y cursar los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. Y realizan actividades de animación comunitaria, esenciales en la prevención del deterioro y las situaciones de discapacidad.