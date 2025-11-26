Cerrato Palentino, un destino vinícola único: “Sus bodegas son auténticas ciudades subterráneas”

Baltanás se convierte esta semana en el epicentro del debate y la reflexión sobre el patrimonio vitivinícola con la celebración del congreso del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino”, impulsado por la Diputación de Palencia dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La alcaldesa de Baltanás y vicepresidenta de la Diputación, María José de la Fuente, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los participantes, acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto. Todos ellos subrayaron el valor del patrimonio como motor de desarrollo para territorios rurales como el Cerrato.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado durante la apertura que “la sostenibilidad, la digitalización y la excelencia cultural no solo son objetivos alcanzables, sino claves para el futuro del Cerrato Palentino”.

Armisén ha puesto en relieve el excepcional legado de los barrios de bodegas, excavados en laderas de arcilla desde hace siglos, que conforman “auténticas ciudades subterráneas y una joya del patrimonio vinícola español”.

Ocho ponencias en la primera jornada

La sesión inaugural reunió a expertos de ámbito nacional e internacional. Entre ellos, Andrea L’Erario, técnico del Rural Landscape Working Group de ICOMOS, quien analizó el papel de las comunidades en la conservación de los paisajes rurales y los retos que afrontan las culturas del vino.

También participaron Ander de la Fuente, de la Cátedra Unesco de Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV/EHU), quien expuso casos internacionales como Concordia (Argentina) o El Salto (Uruguay); Eugenio Baraja (Universidad de Valladolid), que abordó el sector vitivinícola en los sistemas agroalimentarios de Castilla y León; Mario Crecente, que presentó la candidatura de Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial; y Gumersindo Bueno, de la Fundación Santa María la Real, quien planteó un diagnóstico sobre la protección del Cerrato como paisaje cultural.

La jornada se completó con una mesa redonda moderada por el periodista y profesor Fernando Pastor, centrada en la tradición vitivinícola del Cerrato, en la que intervinieron representantes de bodegas, denominaciones de origen y asociaciones de desarrollo local.

El jueves 27 llegarán tres nuevas ponencias, abiertas por el experto Luis Vicente Elías, que analizará el papel del patrimonio vitivinícola en el desarrollo territorial. A continuación, David Sanz Arauz (Universidad Politécnica de Madrid) profundizará en el patrimonio cultural inmaterial del Barrio de Bodegas de Baltanás.

La jornada concluirá con un representante de la Dirección General de Patrimonio de la Junta, que explicará los requisitos para la declaración del Cerrato como Paisaje Cultural del Vino.

Asimismo, se celebrará una mesa redonda sobre el enoturismo como motor de desarrollo sostenible, con la participación de representantes de la DO Arlanza, la Ruta del Vino de Cigales, ACEVIN y bodegas del territorio.

Catas, visitas y microexposiciones

Los participantes podrán disfrutar durante el congreso de catas y cócteles con productos de Alimentos de Palencia, además de una visita guiada a los tradicionales barrios de bodegas de Baltanás.

El jueves por la tarde se celebrarán tres microexposiciones dedicadas a las figuras de protección del paisaje vitivinícola, tanto nacionales como internacionales, con intervenciones de Roberto Iturriaga (La Rioja), M. Helena Azevedo (Portugal) y Elena Vázquez (Ministerio de Cultura), centradas en modelos de gestión y protección del paisaje cultural.