La Diputación de Palencia aprueba sus cuentas de 2026: alcanzan los 107 M€ y con una capacidad inversora histórica

El Pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado hoy el presupuesto de la Institución para 2026, que asciende a 107,8 millones de euros. Una cifra que supone un incremento del 5,13% respecto al ejercicio anterior y consolida la mayor capacidad inversora de su historia.

El presupuesto, que previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero de 2026, recibió el voto a favor del Grupo Popular (PP), VOX y el diputado no adscrito Domiciano Curiel, y el voto en contra del PSOE e IU-Podemos.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, destacó que el compromiso del equipo de Gobierno se refleja en un presupuesto "responsable y equilibrado", alineado con las necesidades reales del medio rural y que prioriza la igualdad de oportunidades y el bienestar.

Por su parte, la diputada de Hacienda, María José de la Fuente, subrayó la fortaleza financiera de la Institución, que alcanza la deuda cero por primera vez en su historia y reduce el 94% de los gastos financieros.

Según ha comunicado la Diputación, este hito financiero permite que el documento cuente con una capacidad inversora histórica y destine más de 42 millones de euros a inversión pública y la lucha contra el reto demográfico.

Las áreas que experimentan un mayor crecimiento y a las que se destinan cuatro de cada diez euros son vivienda, movilidad, servicios sociales, digitalización, sostenibilidad y empleo. Servicios Sociales, en particular, alcanza los 26,44 millones de euros para mejorar la atención a la infancia, juventud, dependencia y envejecimiento activo, como indica la institución provincial.