Palencia se presenta en Madrid como destino de desconexión y descanso para disfrutar de la Navidad: muy presente en sus calles

La Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Turismo, ha lanzado una ambiciosa campaña de promoción turística dirigida al principal mercado emisor de la provincia: Madrid.

Bajo el evocador lema “Si necesitas parar, bájate en Palencia”, la campaña busca posicionar a Palencia como el destino de referencia para la desconexión, el descanso, la naturaleza y el patrimonio, especialmente durante los meses de invierno.

La estrategia se centra en generar el máximo impacto visual y de recuerdo aprovechando el gran flujo de público en la capital durante el Puente de Diciembre, las fechas navideñas y las rebajas.

La acción se desarrollará en dos formatos de gran visibilidad. Por un lado, se ha instalado un impactante vinilo en un punto estratégico de salida del Intercambiador de Plaza Castilla, un enclave vital para la movilidad en el norte de Madrid y por otro, la imagen de Palencia circulará en el Big Bus Turístico. Esta acción que se prolonga durante dos meses, hasta enero de 2026, asegura la captación de un público con ganas de viajar.

Un mensaje visual que invita a la desconexión y al descanso

La campaña se materializa en una imagen cuidadosamente seleccionada que capta la esencia del mensaje que se quiere trasmitir al público madrileño. En el gran vinilo que cubrirá ambos soportes publicitarios, los transeúntes encontrarán una fotografía que invita de inmediato a la calma: una persona relajada y sonriente, cómodamente recostada, disfrutando de un momento de paz en un entorno natural y acogedor.

El diseño se complementa con una original infografía que visualiza la transformación: simulando una línea del metro de Madrid, en color rojo, que representa el estrés de la vida diaria, parte de un punto denominado “Rutina 00” junto a un icono de una batería agotada y asciende rápidamente a través de conceptos como “Prisa”, “Ruido”, “Desgaste”, “Vacío”, “Ansiedad” y “Agotamiento”. Esta línea, sin embargo, se desvía drásticamente hacia arriba al llegar a un punto donde se lee “Palencia” y se aprecia el incono de una batería cargada, simbolizando cómo nuestra provincia ofrece la “parada” necesaria para reducir esos niveles de estrés de las grandes ciudades y cargas las pilas en el entorno natural y cultural de Palencia.

También se puede ver la frase: “O ven como tú prefieras…”, lo que pone un énfasis especial en la excelente infraestructura de comunicaciones de la provincia, la cual está estratégicamente conectada por diversas vías, ya sea por tren de alta velocidad, autovía o cualquier otro medio rápido y accesible. Palencia ofrece la máxima flexibilidad al viajero, eliminando las barreras de acceso y garantizando que la visita comience con la comodidad de poder elegir el medio de transporte ideal. Este mensaje de libertad es clave para invitar tanto a turistas nacionales como internacionales a descubrir la provincia sin complicaciones logísticas.

Bajo esta potente composición, el eslogan “sin prisa, con pé” -un guiño a la inicial de Palencia y a la calma- se presenta junto a un destacado sobre el eclipse total de sol que podrá verse en agosto de 2026 en la provincia de Palencia de forma inigualable, el distintivo “Turismo con pé” y un código QR para ampliar información.

Esta combinación de imagen, diseño gráfico y texto está pensada para generar una conexión inmediata con el público, invitándole a escapar de la rutina y descubrir la tranquilidad y la belleza que le espera en Palencia.

Comunicación de alto impacto: La estrategia de gran formato en Plaza Castilla

La decisión de lanzar una campaña de publicidad turística mediante un vinilo de 24 metros cuadrados en el intercambiador de Plaza Castilla en Madrid capitaliza una de las ubicaciones más estratégicas de la ciudad para el marketing de alto impacto. En los primeros seis meses de 2024, el intercambiador de Plaza de Castilla registró 8,6 millones de viajeros, lo que lo sitúa como el tercer intercambiador más utilizado de Madrid después de Moncloa y Príncipe Pío.

Plaza Castilla, al ser un nodo de transporte que integra 3 líneas de Metro (L1, L9 y L10), 40 líneas EMT y 19 líneas interurbanas, garantiza un flujo constante y masivo de personas. Esta ubicación, considerada como el principal acceso a la zona Norte de Madrid y con conexión directa con la zona High Business (Torres KIO, ‘Cuatro Torres Business Area’ -CTBA- y el espacio Caleido, la zona comercial y de ocio al aire libre situada en la ‘Business Area’ de Madrid), asegura una visibilidad sin parangón.

El formato dominante no solo resulta imposible de ignorar—captando la atención de manera inmediata sobre cualquier otro estímulo visual—, sino que maximiza el tiempo de exposición, ya que los usuarios del transporte público suelen tener tiempos de espera que les permiten procesar y absorber el mensaje.

Con una afluencia diaria de miles de usuarios en metro en esas líneas y en la estación de autobuses, la campaña se inserta en un entorno de afluencia masiva. De hecho, los soportes de gran visibilidad en este emplazamiento pueden reportar millones de impactos semanales garantizando que el mensaje alcance decenas de millones de contactos potenciales al mes y contribuyendo a la repetición efectiva y un mayor recuerdo de la marca ‘Turismo con Pé’.

Desde una perspectiva creativa, el gran formato ofrece un lienzo excepcional para el diseño detallado y de alta calidad, transportando al espectador a la provincia de Palencia y generando un fuerte deseo de viajar. Esta inmersión visual, combinada con la tendencia de los viajeros a utilizar sus smartphones, convierte el anuncio en un impulso directo a la acción, facilitando la búsqueda inmediata de información. Finalmente, al ocupar un espacio premium con tal magnitud, la campaña no solo evoca emociones positivas asociadas a Palencia, sino que también proyecta una imagen de solidez, confianza y diferenciación

Publicidad en movimiento: Capturando a Madrid y sus visitantes desde el Big Bus

La elección del período de la campaña no es baladí, ya que en los meses de diciembre y enero la capital multiplica su afluencia de visitantes tanto del resto de España como procedentes de otros países. El Big Bus Turístico, en particular, recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos y de mayor concentración turística de Madrid, como son el Estadio Santiago Bernabéu, la Gran Vía, Plaza de España, Puerta de Alcalá, Madrid Río, el Palacio Real, la Catedral de la Almudena, la Estación de Atocha y las Fuentes de Cibeles y Neptuno, entre otros puntos estratégicos, garantizando con ello la máxima visibilidad.

La iniciativa de lanzar una campaña de publicidad mediante un vinilo integral trasero y lateral parcial en el Big Bus de Madrid se justifica por su capacidad inigualable para generar notoriedad de marca y alto impacto visual. Este medio estratégico garantiza una exposición constante y masiva, ya que los autobuses recorren diariamente las arterias principales y los puntos de interés más concurridos de la capital, asegurando que el mensaje sea visto por miles de residentes y turistas tanto nacionales como extranjeros, especialmente coincidiendo con fechas tan señaladas como el puente de diciembre, la Navidad, el periodo de compras de rebajas y la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebrará en enero.

A diferencia de los formatos estáticos, la movilidad del anuncio amplía su alcance geográfico, llevando el mensaje a diferentes audiencias a lo largo de toda la ciudad. Además, al enfocarse en un vehículo intrínsecamente ligado al turismo y al ocio, la marca logra una segmentación efectiva hacia visitantes y una asociación positiva con la experiencia de la ciudad.

Gracias al gran formato y la creatividad que permite el vinilo, la campaña no solo complementa a la acción en Plaza Castilla, sino que se convierte en un activo visual dominante y memorable en el paisaje urbano, asegurando un retorno significativo en términos de brand awareness o conciencia de marca y potencial conversión -decisión final de compra- aumentando las posibilidades de que el turista elija Palencia frente a lugares para visitar.

En definitiva, el mensaje conectará con fuerza con el público que resida o visite Madrid que, tras el ajetreo urbano, busca precisamente esa tranquilidad, calidad de vida y autenticidad que nuestra provincia puede ofrecer.

Alimentos de Palencia en Cantabria

La Marca de Calidad ‘Alimentos de Palencia’ llevará este fin de semana —5, 6 y 7 de diciembre— la excelencia gastronómica de la provincia hasta Santander, donde participará en la Feria del Producto de Cantabria, que se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Calle Real Racing Club, 3).

Será la primera participación de la Diputación de Palencia en esta cita gastronómica de referencia, a la que acudirá arropada por doce empresas integradas en el Club de Calidad; Bodega Carreprado, quesos Lagunilla y la Olmeda, corito Vermú, quesos Artesanales La Antigua, mieles Brezos del Norte & Miel Oso Pardo, productos Alpe, pastas y Hojaldres Uko, embutidos Lidia Caminero, cervezas Yesta, quesería La Oveja que Bala, morcilla de Villada y embutidos Casa Tubero.

Los expositores contarán con stands de 3 x 2 metros, donde mostrarán sus productos y atenderán al público. Las empresas de la Marca de Calidad ocuparán los stands del número del 66 al 75 y los números 88 y 89.

Los asistentes podrán descubrir una amplia variedad de productos artesanales —quesos, embutidos, dulces, vinos, licores, cervezas y mieles— que reflejan la riqueza y el saber hacer del sector agroalimentario palentino.

La mayor cita gastronómica

Organizada por El Diario Montañés, la Feria del Producto de Cantabria se ha consolidado como el mayor mercado gastronómico de la región y un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la cocina tradicional y los productos de calidad. Su objetivo es reunir en un mismo espacio la amplia oferta de productores artesanos y acercar al público no solo a los alimentos, sino también a quienes los elaboran.

Con más de 30.000 visitantes en ediciones anteriores, la feria se celebra en un momento idóneo para la compra de productos navideños, a tan solo dos semanas de las celebraciones de Nochebuena.

Horarios de apertura:

Viernes 5 de diciembre: 17:00 – 21:00 h (sólo tarde)

Sábado 6 de diciembre: 11:30 – 15:00 h y 17:00 – 21:00 h

Domingo 7 de diciembre: 11:30 – 15:00 h y 17:00 – 21:00 h