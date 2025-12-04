La provincia de Palencia adapta los horarios de su oferta turística para este puente con un recorrido pre-navideño

Imagen de una de las visitas a la Villa Romana La Olmeda

Castilla y León afronta este fin de semana el famoso puente de diciembre. Unas fechas en las que la Navidad ya está muy presente y que mucha gente aprovecha para desinhibirse del ajetreo diario antes de las vacaciones. En este contexto, la Diputación de Palencia ha lanzado una programación de aperturas y actividades culturales especiales para quienes elijan su provincia.

Bajo el lema 'Turismo con Pé', la provincia palentina propone descubrir su rico patrimonio cultural, histórico y natural, con un recorrido pre-navideño por la Olmeda, el Castillo de los Sarmiento, los barcos del Canal y rutas culturales por los templos más destacados con horarios especiales.

Los principales recursos turísticos gestionados por la Diputación de Palencia mantendrán y ampliarán sus horarios y días de apertura, a lo que se sumará el programa de apertura de monumentos y dos nuevas rutas guiadas por seis iglesias emblemáticas de la provincia.

La Villa Romana La Olmeda, en Pedrosa de la Vega, es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del mundo. Abrirá al público desde este pasado 2 de diciembre y hasta el día 8. Los visitantes pueden admirar sus espectaculares mosaicos, perfectamente conservados, en un horario ininterrumpido especial de 10:30 a 18:30 horas.

Una propuesta que también incluye en su entrada la visita al Museo Monográfico en la iglesia de San Pedro de Saldaña, que estará abierto al público de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas.

Además, La Olmeda, coincidiendo con la inauguración de la tradicional exposición de belenes de la Diputación de Palencia, se posiciona una vez más como un destino clave para el turismo cultural durante este puente y las fechas navideñas.

Es el complemento perfecto para visitarla, ya que también ofrece su propio y singular Belén, creado por la Asociación Belenista Francisco de Asís. El montaje recrea la Natividad en la mansión tardorromana, fusionando tradición e historia, que estará disponible hasta el 6 de enero.

Desde el 9 de diciembre, el horario de apertura del complejo románico será de martes a domingo, con el horario habitual y únicamente cerrará en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes.

La entrada a la villa también permite contemplar la exposición 'Vitrum. El vidrio en La Olmeda', una muestra que explora el mundo del vidrio durante la época romana y que estará disponible hasta el mes de mayo del próximo año.

Por otro lado, el Castillo de los Sarmiento, una importante fortaleza del siglo XV en Fuentes de Valdepero, abrirá sus puertas durante todo el puente para recorrer su torre del homenaje, patio de armas, adarves y el resto de sus rincones levantados durante la época medieval.

Castillo de los Sarmiento, en Fuentes de Valdepero

Para el público general, abrirá sus puertas el viernes, sábado y domingo, con un horario continuado por las mañanas de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 por las tardes.

Pueden realizarse una visita libre gracias a la señalética y al recorrido auto-guiado, que incluye la planta baja, la recepción y la maqueta del castillo. De forma alternativa, los grupos de entre 10 y 35 personas tendrán que solicitar cita previa para organizar visitas guiadas con una duración aproximada de una hora, disponibles a las 11:00, 12:30 y 17:00 horas.

El Canal de Castilla ofrece los barcos turísticos de la Diputación de Palencia para conocer de forma única la ingeniería hidráulica del siglo XVIII. Estarán operativos en el horario habitual.

Por otro lado, el barco Juan de Homar, en Frómista, irá por el único tramo navegable del Camino de Santiago Francés. Tendrá un horario especial hasta el lunes 8 de diciembre de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00. Las reservas se tienen que realizar en el 673 368 486 o en el correo barcojuandehomar@diputaciondepalencia.es.

Imagen del barco Marqués de la Ensenada, en el canal a su paso por Herrera de Pisuerga

Por su parte, el barco Marqués de la Ensenada, en Herrera de Pisuerga, navegará por la confluencia con el río Pisuerga. El horario especial hasta el lunes 8 de diciembre será de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. Las reservas deben realizarse en el 664 201 415 o en el correo barcomarquesdelaensenada@diputaciondepalencia.es.

La provincia de Palencia también ofrece una amplia oferta de patrimonio sacro. Está el Museo Territorial Campos del Renacimiento, un centro territorial innovador que invita a sumergirse en el arte, la historia y la fe a través de un recorrido por la provincia palentina.

Campos del Renacimiento se trata de un concepto que vertebra el patrimonio de cuatro pueblos: Cisneros, Paredes de Nava, Becerril de Campos y Fuentes de Nava. Se divide en cinco sedes y la obra de cinco personajes clave, entre los que está Pedro Berruguete, una figura fundamental con la que, para muchos expertos, arranca la historia del arte renacentista en nuestro país.

Existen diversas opciones de visita y recorridos para aprovechar esta oportunidad única para conocer el patrimonio renacentista que dio origen a una nueva era artística en España, teniendo en cuenta los siguientes horarios: de jueves a sábado: de 10 a 14 horas y tardes de 15:30 a 18:30 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas.

El programa de apertura de monumentos y el Museo Diocesano, gracias al convenio entre la Diputación y el Obispado, facilita el acceso a 20 iglesias representativas de la provincia y al museo, propiciando un recorrido completo por el corazón artístico y monumental de Palencia en únicamente tres días.

El horario de apertura para los templos que están incluidos es este:

- Ampudia, Iglesia de San Miguel: De 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

- Amusco, Iglesia de San Pedro: De 10:00 a 12:00 horas.

- Astudillo, Iglesia de Santa Eugenia: De 17:00 a 20:00 horas.

- Autillo de Campos, Iglesia de Santa Eufemia: De 12:00 a 14:00 horas.

- Baltanás, Iglesia de San Millán: De 12:00 a 14:00 horas.

- Becerril de Campos, Iglesia de Santa Eugenia: De 11:00 a 14:00 horas.

- Cervera de Pisuerga, Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción - Virgen del Castillo: De 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

- Cevico Navero, Iglesia de Nuestra Señora de la Paz: De 10:00 a 12:00 horas.

- Cevico de la Torre, Iglesia de San Martín: De 17:00 a 19:00 horas.

- Dueñas, Iglesia de Santa María: De 11:00 a 14:00 horas.

- Frechilla, Iglesia de Santa María: De 10:00 a 12:00 horas.

- Fuentes de Nava, Iglesia de San Pedro: De 17:00 a 20:00 horas.

- Fuentes de Valdepero, Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua: De 17:00 a 20:00 horas.

- Grijota, Ermita Virgen de los Ángeles: De 17:00 a 19:00 horas.

- Husillos, Iglesia de Santa María: De 11:00 a 14:00 horas.

- Palenzuela, Iglesia de San Juan: De 11:00 a 14:00 horas.

- Piña de Campos, Iglesia de San Miguel: De 12:00 a 14:00 horas.

- Torremormojón, Iglesia de Nuestra Señora del Castillo: De 17:00 a 19:00 horas.

- Villamuriel de Cerrato, Iglesia de Santa María: De 17:00 a 20:00 horas.

- Villaumbrales, Iglesia de San Juan: De 12:00 a 14:00 horas.

- El Museo Diocesano, ubicado en el Palacio Episcopal de la capital palentina, también ofrece un amplio horario de visitas durante el puente: viernes y sábado: de 10:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas; domingo: de 10:30 a 13:30 horas y lunes: de 10:30 a 12:30 horas.

Para una inmersión cultural completa, las visitas a iglesias conducidas por guías oficiales del programa “Palencia es tu ruta” convertirán la experiencia del visitante en la historia y el patrimonio. Se podrán admirar obras con siglos de historia y estilos tan variados como el románico, el gótico y el barroco, en un auténtico viaje por el arte de la provincia que incluye acceso a templos emblemáticos que se detallan a continuación:

- Ruta 1 (sábado, 6 de diciembre): Basílica Visigótica San Juan en Baños de Cerrato, Iglesia de Santa María de Dueñas y Colegiata de San Miguel en Ampudia.

- Ruta 2 (lunes, 8 de diciembre): San Martín de Frómista, Ntra. Sra. la Virgen Blanca de Villalcázar de Sirga y el Real Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes.

Estas visitas guiadas tienen un precio de 2 euros por persona (gratuito para menores de 12 años). Las entradas están disponibles en www.notikumi.com.