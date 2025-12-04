La Olmeda se convierte en una pasarela de sueños con la nueva colección de la conocida diseñadora Fely Campo

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén y la reconocida diseñadora salmantina Fely Campo y acompañadas de la diputada de Cultura, Carolina Valbuena

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a la reconocida diseñadora salmantina Fely Campo y la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, presentó oficialmente la promoción visual y fotográfica de la colección Primavera/Verano 2026 ‘Dreaming’. El acto tuvo lugar en el espectacular entorno de la Villa Romana La Olmeda, en Pedrosa de la Vega, transformado en un auténtico plató histórico.

La colección ya había deslumbrado en la 82ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, "una de las citas más influyentes del panorama europeo", donde fue valorada por su "elegancia y conexión con el patrimonio cultural". Para esta propuesta, Fely Campo escogió La Olmeda como escenario, fusionando moda e historia en perfecta armonía.

Los mosaicos y la atmósfera única del yacimiento potenciaron el concepto de ‘Dreaming’, que apuesta por la "delicadeza, la luz y la fuerza de los grandes espacios patrimoniales".

La acción refuerza la visibilidad internacional del patrimonio palentino, integrándolo en un proyecto creativo de gran repercusión que ha sido ampliamente difundido en medios especializados en moda, arte y cultura.

La presencia de la colección en redes sociales ha tenido un notable impacto. La difusión en el canal internacional FF Channel, con 2,51 millones de suscriptores, ha ampliado significativamente su alcance global. Además, medios como Salamanca Diario, La Vanguardia, Harper’s Bazaar, ABC y 20 Minutos, entre otros, se han hecho eco de la propuesta, consolidando su repercusión nacional e internacional.

Toda la colección protagonizada por La Olmeda forma parte de los catálogos digitales de los showrooms de Fely Campo en Milán e Irlanda, reforzando su visibilidad en los principales circuitos internacionales y garantizando una difusión sostenida en mercados estratégicos.

Esta colaboración también se enmarca en la estrategia de promoción turística de la Diputación de Palencia, que inició el año con Fitur 2025 bajo el lema 'Palencia Romana' y continuó en Intur.

‘Dreaming’, presentada en MBFW Madrid 2025, propone prendas atemporales, elegantes y funcionales, pensadas para "mujeres reales".

La colección destaca por su inspiración en la autenticidad, la durabilidad y la elegancia artesanal, combinando paletas neutras con tonos suaves y frescos. Los tejidos, que incluyen rasos, sedas y brocados, se adaptan a siluetas de sastrería femenina, chaquetas asimétricas, faldas tubo, vestidos fluidos y pantalones elegantes.

Fely Campo, nacida en Salamanca en 1959, comenzó su trayectoria a los 13 años y creó su firma en 1997. Su carrera ha estado marcada por la visión de vestir a "mujeres reales, con los pies en el suelo", combinando creatividad y exclusividad.

La diseñadora celebra este año cinco décadas de trabajo en el mundo de la moda con una colección que invita a soñar en un entorno cargado de historia y simbolismo.

La Villa Romana La Olmeda, buque insignia del patrimonio arqueológico romano en Palencia, ha recibido más de 35.000 visitantes en lo que va de año y cerca de 940.000 desde su reapertura. Además de su valor histórico, se ha consolidado como un foco cultural de primer orden gracias a su programación anual a través del programa "Culturo".

Con iniciativas como esta, la Diputación de Palencia asegura que refuerza el posicionamiento de la provincia como "destino imprescindible para los amantes de la historia y la arqueología".

Recuerda la institución provincial que yacimientos como La Olmeda y La Tejada, con mosaicos y estructuras "conservadas en excelente estado", permiten disfrutar de un "patrimonio romano único en un entorno natural incomparable", consolidando la provincia como un "referente cultural y turístico de primer nivel".