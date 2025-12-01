El intento de okupación de una casa en Palencia acaba con el descubrimiento de un hombre escondido y buscado por la ley

La rápida actuación de la Policía Local permitió frustrar el pasado sábado un intento de ocupación en un edificio del centro de la ciudad que cuenta con un proyecto de demolición en vigor.

La intervención se produjo tras el aviso del propietario, quien detectó irregularidades durante una de sus visitas periódicas al inmueble.

El propietario alertó al teléfono de emergencias 112 al descubrir que la cerradura de una de las viviendas del segundo piso había sido sustituida recientemente, pese a que él realiza inspecciones frecuentes para evitar ocupaciones antes del derribo del edificio.

Gracias a la pronta comunicación, varias patrullas de la Policía Local se desplazaron al lugar en cuestión de minutos.

A su llegada, una mujer de 34 años abrió la puerta y afirmó llevar viviendo allí 15 días junto a un hombre y sus hijas menores, aunque en ese momento se encontraba sola. Para verificar la versión, permitió voluntariamente el acceso de los agentes.

En el interior, los efectivos localizaron a un hombre de 37 años escondido tras la puerta de un dormitorio. Tras identificarlo, comprobaron que sobre él pesaba una condena de localización permanente.

Durante la inspección del inmueble, los agentes hallaron el bombín forzado, así como la caja del nuevo cilindro instalado, y constataron la ausencia de objetos personales que indicasen que se estuviera habitando la vivienda de forma efectiva.

En coordinación con la Policía Nacional, los agentes informaron a los implicados sobre las consecuencias penales y civiles de sus actos. Finalmente, ambas personas accedieron a abandonar el inmueble de manera voluntaria.

Por su parte, el propietario fue asesorado sobre los derechos que le asisten y se le recomendó sustituir nuevamente la cerradura para evitar un posible reingreso no autorizado.