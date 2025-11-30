Luis Zahera recibe el Águila de Oro del Aguilar Film Festival en reconocimiento a su trayectoria

El 37 Aguilar Film Festival ha rendido homenaje este sábado al actor gallego Luis Zahera, que ha recibido el Águila de Oro en reconocimiento a su trayectoria profesional. El acto ha tenido lugar a las 20:00 horas en el Cine Amor, antes de la tercera sesión del concurso de cortometrajes de Castilla y León.

El certamen aguilarense ha puesto en valor la carrera de uno de los intérpretes más populares y reconocidos del momento, ganador de dos premios Goya por ‘El reino’ y ‘As Bestas’, ambas dirigidas por Rodrigo Sorogoyen. La jornada coincide con el arranque de las actividades del Aguilar Industry Hall, que incluye los pitchings del Premio CyL New Talent Open ECAM y nuevas proyecciones tanto del concurso de Castilla y León como de obras vinculadas a la Montaña Palentina.

Nacido en Santiago de Compostela en 1966, Zahera debutó en el cine con Divinas palabras (1987) y consolidó su trayectoria en la década de los noventa gracias a la televisión gallega y al teatro. Su popularidad creció con el personaje de Petróleo en Mareas Vivas y, a nivel nacional, con Sin tetas no hay paraíso. Desde entonces ha intervenido en títulos como Celda 211, A cambio de nada, Que Dios nos perdone o Mientras dure la guerra. En los últimos años ha mantenido una intensa actividad en cine, televisión y teatro, destacando su monólogo Chungo, estrenado en 2024.

Su participación en el corto también ha sido significativa, con más de una veintena de trabajos y colaboraciones destacadas con el director Alber Ponte. Figuran entre sus obras Marina, El premio, Extraños en la carretera, Zeus & Apolo o Mesa para tres. Zahera cuenta asimismo con varios cortos promocionales dirigidos por Alberto Rodríguez y fue reconocido en 2023 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

En colaboración con la ECAM, la Seminci y la Filmoteca de Castilla y León, el festival celebra por sexto año el Premio CyL New Talent, destinado a impulsar proyectos y cineastas de la Comunidad. Cuatro propuestas compiten este año: Yo soy Nela Prieto, de Esther Yáñez Rodríguez; Donde la tierra descansa, de Santiago Rodríguez; Estoy bien, de Raquel Martín Martín; y Framed, de Sara Martínez Sanz.

Cada directora y director ha presentado su proyecto ante un jurado integrado por Maite Conesa (Filmoteca de Castilla y León), Pedro del Río (Seminci) y Antonio Arenas (ECAM). El trabajo ganador tendrá acceso a las instalaciones y equipos de postproducción de la ECAM, entrará en el catálogo Quercus de la Junta de Castilla y León, se estrenará en la Seminci 2026 y se exhibirá en la edición del Aguilar Film Festival del próximo año.

La jornada incluye también una sesión especial dedicada a la Montaña Palentina, territorio que acoge cada edición del festival. A las 16.30 horas se proyectarán cinco trabajos fuera de concurso: Un mal trago, de Jesús Rodríguez; La línea que lo cambió todo, de Óliver del Nozal; Caminos olvidados, de Cristina Herrero; Brannia Ossaria, de Miguel Sánchez; y Tierra y carbón, de Gloria Prieto.

Además, se celebrará la sesión BAFTA Infantil y tres nuevas proyecciones del concurso de Castilla y León, cuyos premios se han entregado este domingo junto al Águila de Oro Castilla y León al actor vallisoletano Óscar de la Fuente. El Aguilar Film Festival está organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, a través de la Concejalía de Cultura, con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E, Aquona y Eurostyle Systems.