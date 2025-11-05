Los mejores cortometrajes de Castilla y León se proyectarán en el Aguilar Film Festival: optan a ganar el águila de oro

Aguilar de Campoo ya lo tiene todo preparado para ser el gran escenario del cortometraje del 28 de noviembre al 7 de diciembre.

La cuenta atrás ya ha comenzado para la 37 edición del Aguilar Film Festival y los trabajos realizados en Castilla y León serán los protagonistas de las jornadas iniciales.

En concreto, este año se van a proyectar un total de 20 cortos rodados o producidos en la región, 12 de ellos de ficción y los nueve restantes documentales.

La selección se podrá ver en seis sesiones entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre. En relación a las producciones de ficción, se mostrarán las últimas creaciones de varios cineastas que ya han estado en ediciones anteriores de Aguilar.

Es el caso de la vallisoletana con ascendencia palentina Sara Martínez Sanz, autora junto a Rocío Pérez del cortometraje Metta, que vuelve al festival dos años después de haber obtenido los Premios del Público y Mejor Guion con 8 de febrero.

Así como los leoneses Néstor López, seleccionado por el corto Polígono X, mejor proyecto en el Premio CyL Nuevos Realizadores del AFF en 2023, y como productor de Ajar, de la directora iraní Atefeh Jalali.

Así como Juan Carlos Mostaza, director con una gran trayectoria en el que acumula gran cantidad de premios, entre los que se encuentra la Biznaga de Plata del Festival de Málaga, que presenta El síndrome del recomendado.

También repetirán Gwai Lou con la obra The Wandered y David Orea, con Ciclos. Junto a ellos, nuevas voces del cortometraje, como Estrella Asensio y Sergio Muñoz, Greta Díaz o las realizadoras Diana Rojo y Paula de la Fuente.

Una especial programación que pone de relevancia el papel de las mujeres directoras, que apuestan por los nuevos talentos y que incluirá temáticas como la adolescencia, la amistad o la despoblación.

Bicimaniacos, inquietante corto rodado en Valladolid y en el que el actor Javier Pereira se pone a las órdenes de Arturo Artal y Juan Carrascal, y Un día perfecto, reflexión sobre el paso del tiempo y los recuerdos compartidos que es obra de la salmantina Mariela Artiles completan este apartado.

El concurso de cortometrajes de Castilla y León contará con una presencia muy relevante, al igual que ha ocurrido en los últimos años, del género documental.

Entre las nueve obras seleccionadas, destaca como temática la mirada femenina de las relaciones intergeneracionales entre abuelas, hijas y nietas. Esta perspectiva está presente en las obras de la burgalesa Isa Sáez (La raíz), la segoviana Celia de Coca (Pende de un hilo) y la soriana Cristina Urgel (La conversación que nunca tuvimos).

Otra mirada que destaca con fuerza en las producciones de la región es la que, desde diferentes perspectivas, se aproxima al mundo rural. Buen ejemplo de ello son las obras de Alicia Van Assche (Yo, mí, me, conmigo), Manu Arzá y Álvar Alonso (Vencejos) y Alejandro Egido (Hasta mañana si Dios quiere).

El resto de cineastas seleccionados para participar en esta sección son Roco Gómez Magaña (La propiedad del nombre), Raúl Melero (Pervivencias) y Dacio de las Heras (15 días con 15 años), que también estuvo en el AFF en 2024.

La sección Castilla y León engloba trabajos dirigidos o producidos por cineastas en la región, los que han sido total o parcialmente rodados en la Comunidad o los que han sido producidos por una persona o empresa.

Los títulos seleccionados optarán al premio Águila de Oro, que concederá un jurado formado por Alejandro Díaz, director del Festival de Cine de Gijón, Carmen Méndez, actriz y directora gallega, y la cineasta Laura Serrano. El galardón se entregará en un acto que tendrá lugar el domingo 30 de noviembre.