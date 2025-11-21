Sentencia del terror: prisión de 29 años para dos hermanos que violaron y secuestraron a una mujer tras citarse por Instagram

La Guardia Civil en el domicilio donde se produjo la agresión sexual y el secuestro Guardia Civil

La Audiencia Provincial de Palencia, Sección Primera, ha condenado a dos hermanos a penas de prisión que superan los 18 años por su participación en un brutal episodio de agresión sexual, detención ilegal, delito contra la integridad moral y robo con violencia e intimidación, entre otros delitos, perpetrado contra una mujer en marzo de 2024.

La sentencia, con fecha 14 de noviembre de 2025, considera probada una secuencia de hechos que comenzó con una cita concertada a través de la red social Instagram.

Según el relato de hechos probados, el encuentro inicial, ocurrido el 9 de marzo de 2024 en una vivienda de Palencia, derivó rápidamente en violencia.

Tras la negativa de la víctima a mantener relaciones sexuales sin protección, uno de los hermanos la penetró por vía vaginal, venciendo su resistencia mediante el uso de la fuerza física y consumando el acto sin su consentimiento.

La agresión continuó la mañana del día siguiente, forzando nuevas relaciones sexuales. Posteriormente, el hermano del agresor se unió a los hechos tras ser contactado telefónicamente.

Juntos, los hermanos mostraron a la víctima semidesnuda y la obligaron a realizar posturas de carácter sexual bajo coacción.

Secuestro

La situación escaló a detención ilegal cuando uno de ellos, esgrimiendo un cuchillo de cocina, le dijo a la víctima: "bueno, ya está bien, esto es un secuestro".

Para atemorizarla aún más, el agresor clavó violentamente el cuchillo varias veces en el colchón.

Aprovechando la situación de miedo y privación de libertad, los hermanos la obligaron a realizar tres transferencias de dinero a través de la aplicación Bizum a favor de uno de ellos, sumando un total de 850 euros, agotando prácticamente el saldo de su cuenta.

Los acusados la forzaron a adoptar poses de carácter sexual, la vejan y denigran, dándole "cachetadas" en las nalgas, lo que constituye un delito contra la integridad moral.

Finalmente, la víctima fue llevada, atada y amordazada, a un gallinero anexo a la casa. Con el fin de amedrentarla, utilizaron una motosierra para realizar cortes en un sillón junto a su cuerpo, y le dieron pequeños golpes con el dorso de un cuchillo.

La víctima logró zafarse de las cuerdas y escapar de la vivienda tras escalar un muro, buscando auxilio en una residencia de ancianos cercana, que alertó a la Guardia Civil.

Mientras tanto, los hermanos abandonaron la vivienda, iniciando una serie de nuevos delitos que incluyeron no pagar al taxi, robar un coche y conducir sin carnet.

Condenas

La Audiencia Provincial ha considerado a ambos hermanos culpables de múltiples cargos. En el caso de uno, que supera los 18 años de cárcel, ha sido condenado por: un delito de agresión sexual con acceso carnal, un delito contra la integridad moral, detención ilegal, de robo con violencia e intimidación, delito leve continuado de estafa, robo de uso de vehículo a motor, conducción sin permiso y negativa a someterse a la prueba de detección de alcohol en sangre27.

La pena de prisión total por los delitos más graves supera los 18 años de cárcel.

Por su parte, su hermano ha sido condenado por un delito de agresión sexual (mediante tocamientos en circunstancias vejatorias), detención ilegal. un delito de robo con violencia e intimidación, delito leve continuado de estafa y robo de uso de vehículo a motor.

La pena de prisión por los delitos más graves asciende a 11 años de cárcel.

La Sala ha valorado la verosimilitud del testimonio inicial de la víctima a los agentes de la Guardia Civil y la existencia de pruebas objetivas, como las lesiones y las marcas de ataduras encontradas por el médico forense, a pesar de que la víctima se retractara parcialmente en el juicio.