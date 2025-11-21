Salvan la vida de un hombre de 56 años tras sufrir una parada mientras trabajaba en su taller de Palencia

Agentes de la Policía Local de Palencia han logrado salvar la vida de un hombre de 56 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras trabajaba la semana pasada en un taller de la calle Alfareros de la capital.

Según informaron fuentes policiales, los responsables de la empresa dieron aviso al 112, que envió a una patrulla de la Policía Local al lugar. Al llegar, los agentes encontraron al hombre tendido en el suelo e inconsciente, sin constantes vitales.

Los policías iniciaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron un desfibrilador, que llegó a aplicar descargas mientras continuaban con el masaje cardíaco.

Gracias a la insistencia y rápida actuación de los agentes, el hombre recuperó el pulso pocos minutos después, momento en que llegaron al lugar sanitarios, Bomberos y Policía Nacional para colaborar en su traslado.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión y posteriormente a Valladolid, su localidad de origen, donde continúa su recuperación de manera favorable.

Las autoridades han destacado la importancia de la rápida actuación de los agentes y el uso de desfibriladores en casos de emergencias cardíacas.