Una primera cita con un final muy violento: hospitalizada con hasta 40 puñaladas tras una fuerte pelea de madrugada

Una mujer está hospitalizada tras recibir hasta 40 puñaladas por parte de un hombre con el que había quedado por primera vez, ambos entre 30-40 años y de nacionalidad extranjera.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia a este medio, el encuentro del que se desconoce si deriva de algún servicio sexual o una quedada por aplicaciones de citas, terminó de forma violenta sobre las 5 horas de la madrugada de este miércoles tras una pelea en un domicilio de la Calle Mayor de Palencia.

Los vecinos avisaron a la Policía Nacional por los fuertes gritos y golpes que se escuchaban en la vivienda y los agentes se desplazaron hasta el lugar. Entraron en la vivienda y detuvieron al hombre, que se resistió a la autoridad al enfrentarse a tres policías.

La mujer, ante las graves heridas provocadas con un cuchillo que portaba el detenido, fue trasladada a un hospital de Valladolid, mientras que el hombre también tuvo que ser intervenido para curarle heridas leves.