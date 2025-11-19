Conduce drogado hasta el portal de la mujer sobre la que tiene una orden de alejamiento y acaba detenido en Palencia

Momento de la detención por parte de la Policía Local de Palencia

La Policía Local de Palencia ha detenido a un hombre de 23 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, sobre una orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Palencia.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes en la avenida Reyes Católicos cuando agentes de la Policía Local observaron que un conductor de un vehículo de movilidad personal (patinete eléctrico) no respetaba la luz roja de un semáforo.

Entonces, los agentes decidieron seguirlo para darle el alto, pero el conductor continuó su recorrido de forma irregular, circulando por la calzada y la acera hasta detenerse en un portal de la calle Asunción.

Al bajarse del vehículo policial, los agentes vieron al conductor conversando con una mujer y una niña dentro del portal. Desde la Policía Local relatan que cuando ambas vieron a los agentes "subieron escaleras arriba", dejando al varón solo.

Los policías procedieron entonces a su identificación y comprobaron que sobre él pesaba una orden de alejamiento de persona y domicilio.

Sospechando que la mujer podría ser a quien la orden protegía, la patrulla subió al domicilio y confirmó que efectivamente era la persona sobre la que pesaba la orden de alejamiento. Inmediatamente, los agentes detuvieron al hombre, previa lectura de sus derechos, según indican fuentes policiales.

Dado el comportamiento errático durante la conducción, el detenido también fue sometido a pruebas de detección de alcohol y drogas. El test indiciario dio positivo en THC, por lo que fue trasladado a dependencias de Policía Nacional y se le formularon las correspondientes denuncias.