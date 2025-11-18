Imagen de Carlos, hombre de 42 años desaparecido en Palencia

Imagen de Carlos, hombre de 42 años desaparecido en Palencia Fotografía: SOS Desaparecidos

Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el 14 de noviembre en Palencia

La Policía Nacional confirma que está rastreando la ciudad en busca del hombre. Se le perdió la pista el pasado viernes.

La asociación SOS Desaparecidos ha informado este lunes, 17 de noviembre, de que se busca a Carlos S.M.V. un hombre de 42 años del que se perdió el rastro el pasado viernes, 14 de noviembre en Palencia.

El varón mide 1,70 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene calvicie parcial, pelo moreno y ojos marrones, como ha confirmado la misma asociación.

SOS Desaparecidos ha habilitado el teléfono 868 286 726 para que el que sepa algo sobre el paradero de Carlos pueda comunicárselo a la Policía Nacional y también el correo info@sosdesaparecidos.es.

La propia Policía Nacional ha confirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que trabajan para encontrar en buen estado a Carlos.

Continúa la búsqueda tras cuatro días sin rastro del hombre de 42 años.