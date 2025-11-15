Un pueblo de Palencia se lleva El Millón de EuroMillones y se prepara para un bote histórico de 135 millones

Villada (Palencia) se lleva El Millón de EuroMillones y se prepara para un bote histórico de 135 millones

Palencia amaneció este viernes con una buena noticia: el premio de El Millón de EuroMillones cayó en la provincia. El código ganador, VNG89075, fue validado en el Despacho Receptor 59.030 de Villada, situado en la Plaza Mayor, un punto de venta que suma ahora uno de los premios más buscados del sorteo europeo.

La combinación ganadora del sorteo celebrado el 14 de noviembre —09, 45, 26, 48 y 27, con las estrellas 09 y 08— no registró ningún acertante de Primera Categoría (5+2). Esa ausencia hace crecer el bote de forma extraordinaria: en el próximo sorteo, un único acertante podría llevarse 135 millones de euros, una cifra que está llamada a disparar la venta de boletos en toda la provincia durante el fin de semana.

El sorteo recaudó un total de 67.597.219,80 euros y repartió premios en categorías inferiores, entre ellos los 294.047,91 euros para los acertantes de Segunda Categoría (5+1) y los 51.542,88 euros correspondientes a Tercera (5+0), además de los importes habituales para combinaciones menores.

El punto de venta de Villada se convierte así en el foco de la suerte en Castilla y León, con un premio que volverá a atraer a los jugadores palentinos en un fin de semana marcado por el anuncio de un bote histórico.