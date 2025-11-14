Desarticulan una banda que vendía droga a menores junto a un colegio de Palencia: hay 9 detenidos

Imagen del dinero intervenido en la operación de la Policía Nacional en Palencia

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, consiguiendo de esta manera desarticular un grupo criminal organizado que se dedicaba a la venta de hachís, cocaína, pastillas de Trankimazin y viagra (sildenafil) en Palencia. También ha intervenido dinero en efectivo, armas blancas y diversos útiles utilizados para el tráfico de drogas.

Fueron las informaciones de varios ciudadanos las que motivaron el inicio de la investigación. Los agentes detectaron tras ello un inusual trasiego de personas en varios domicilios ubicados en las inmediaciones de un centro escolar y un complejo deportivo.

Durante la investigación se realizaron varias vigilancias y seguimientos, durante las que los agentes comprobaron que los arrestados vendían sustancias estupefacientes a menores de edad.

Pudieron constatar el constante trasiego de jóvenes y menores que acudían a los puntos de venta para comprar pequeñas cantidades de droga, lo que agravaba la peligrosidad de dicha actividad ilícita.

La investigación concluyó que los arrestados forman parte de un grupo criminal que está perfectamente organizado, con una clara distribución de funciones entre los miembros.

Algunos se encargaban del aprovisionamiento y custodia de la droga, mientras otros se ocupaban de la venta directa a los consumidores o de controlar los puntos de distribución para alertar alguna presencia policial.

El reparto de tareas ayudaba a que el grupo mantuviese una actividad continuada y dificultase la actuación de las fuerzas de seguridad. Tras recibir la autorización judicial del Juzgado de Instrucción número 7 en funciones de guardia de Palencia, se realizaron dos entradas y registros.

El primero fue en un domicilio donde vivían cinco de los detenidos y el segundo, en un local. Durante los mismos se intervinieron dosis preparadas para su venta de marihuana, hachís y cocaína, además de balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos móviles, armas blancas y otros útiles.

Los nueve detenidos, que están acusados de un presunto delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, pasaron a disposición de la autoridad judicial que decretó las medidas pertinentes.

De esta manera, se dan por desmantelados dos puntos activos de venta de droga al menudeo. La sustancia estupefaciente intervenida alcanza en el mercado ilícito un valor aproximado de 4.000 euros.