El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional da un buen pellizco de alegría en la provincia de Palencia

El sorteo extraordinario de 'La Cultura' de la Lotería Nacional ha dejado un buen pellizco en la provincia de Palencia este sábado 8 de noviembre.

Un boleto agraciado con el tercer premio del sorteo, dotado con 15.000 euros al décimo y 150.000 euros a la serie, ha sido vendido en la administración número 3 de Guardo (Palencia), situada en la avenida de Asturias.

Gracias al número 50.163, el premiado se llevará como mínimo 15.000 euros en caso de disponer de un décimo y 150.000 si cuenta con la serie completa.

Además de en Guardo, este premio también se ha repartido en Murcia y Lleida. El segundo premio, agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido el 42.574 y solo se ha vendido en Málaga capital.

Por otro lado, el primer premio de 1.500.000 euros a la serie ha recaído en el 39.880, que ha sido vendido únicamente en Cádiz y Santa Cruz de Tenerife.