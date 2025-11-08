Décimos de la Lotería Nacional.

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional da un buen pellizco de alegría en la provincia de Palencia

Los premios, dotados con 1,5 millones, 300.000 y 150.000 euros a la serie, se han repartido por distintos puntos de España, entre ellos en Castilla y León.

El sorteo extraordinario de 'La Cultura' de la Lotería Nacional ha dejado un buen pellizco en la provincia de Palencia este sábado 8 de noviembre.

Un boleto agraciado con el tercer premio del sorteo, dotado con 15.000 euros al décimo y 150.000 euros a la serie, ha sido vendido en la administración número 3 de Guardo (Palencia), situada en la avenida de Asturias.

Gracias al número 50.163, el premiado se llevará como mínimo 15.000 euros en caso de disponer de un décimo y 150.000 si cuenta con la serie completa.

Además de en Guardo, este premio también se ha repartido en Murcia y Lleida. El segundo premio, agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido el 42.574 y solo se ha vendido en Málaga capital.

Por otro lado, el primer premio de 1.500.000 euros a la serie ha recaído en el 39.880, que ha sido vendido únicamente en Cádiz y Santa Cruz de Tenerife.