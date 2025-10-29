Estafan 5.000 euros a una mujer de Saldaña haciéndose pasar por el equipo de seguridad de su banco

Cuatro personas están siendo investigadas por la Guardia Civil como presuntos responsables de un delito de estafa en Saldaña (Palencia). Enviaron un mensaje de texto al móvil de una vecina de la localidad y, haciéndose pasar por empleados de su entidad bancaria, le robaron más de 5.000 euros de su cuenta.

La mujer estafada recibió en su teléfono móvil un mensaje en el que supuestamente su banco le advertía de que había una cantidad de dinero retenida. En concreto, 274 euros de una supuesta operación realizada de forma online que no había sido completada de forma correcta. El mensaje incluía un enlace a una web para poder solucionar este problema.

La víctima accedió a esa web al ver el mensaje, comprobando que era de apariencia muy similar a la de su banco. Inmediatamente después recibió una llamada de voz en la que presuntos trabajadores del banco pedían su clave de acceso para terminar de solucionar la incidencia. Alegaron que formaban parte del departamento de seguridad de la entidad.

Con la clave de acceso, los cuatro investigados consiguieron apoderarse de 5.186 euros de la cuenta bancaria de la mujer.

La vecina de Saldaña presentó una denuncia al descubrir que todo se trataba de una estafa, lo que ha permitido localizar a las cuatro personas que están siendo investigadas. Son tres hombres de 22, 23 y 37 años de edad y una mujer de 19 años.

Este tipo de estafa se conoce como phishing y es una de las que utilizan los ciberdelincuentes con más frecuencia. La Guardia Civil recuerda que ningún banco o caja envía enlaces a webs ni solicita los datos de acceso personal por mensaje o llamada. Recomienda nunca responder ni acceder a enlaces de este tipo.