Agreden a un joven de 20 años por defender a una mujer a la que estaban acosando tres hombres en Palencia

Le propinaron un puñetazo y acto seguido abandonaron el lugar.

Un joven de 20 años ha sido agredido esta pasada madrugada después de intentar defender a una mujer que estaba siendo molestada por tres hombres en la avenida Modesto Lafuente de Palencia.

Los hechos han ocurrido sobre las 06:10 horas de este viernes, cuando la Policía Local ha recibido un aviso por una agresión cuando el joven trataba de mediar para que los tres hombres dejaran de increpar a la mujer.

Hasta el lugar se desplazaron agentes municipales, a quienes relataron que el joven de 20 años recibió la agresión en el momento en que intervino en la conversación entre la mujer y los tres varones.

Fue entonces cuando el grupo le propinó un puñetazo y acto seguido abandonó el lugar de los hechos. Por su parte, la Policía Local informó al agredido de los derechos que tenía y puso lo ocurrido en conocimiento de la Policía Nacional por si el joven decidiera interponer una denuncia.