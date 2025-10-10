Un pueblo de Palencia busca 15.000 euros para recuperar la parte escultórica del monasterio que perdió en el siglo XIX

Hispania Nostra y la Fundación Santa María la Real impulsan un proyecto para recuperar los capiteles del monasterio perdidos en el siglo XIX

Durante la desamortización del siglo XIX, el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) perdió parte de su riqueza escultórica. Ahora, Hispania Nostra y la Fundación Santa María la Real han lanzado una campaña de micromecenazgo para alcanzar los 15.000 euros que les permita impulsar el proyecto 'Bosque Románico. Viaje a través de los capitales recuperados de Santa María la Real'.

Una iniciativa que pretende restituir simbólicamente al inmueble parte de la riqueza escultórica que perdió hace dos siglos. En 1871, varias piezas del monasterio fueron llevadas al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, cuando el edificio estaba en ruinas.

Entre ellas están capiteles historiados y vegetales que formaron parte del claustro y la iglesia. El proyecto recuperará 10 de estos capiteles con réplicas de gran calidad y que se expondrán en la Capilla del Cristo, en el corazón del monasterio.

Se conformará un nuevo montaje expositivo junto con otros cuatro ya reproducidos en anteriores iniciativas. El proyecto se enmarca dentro de la ampliación del Centro Expositivo ROM, situado en el monasterio, y se trata de una experiencia turística singular, diseñada para enseñar, emocionar y dejar huella.

El visitante podrá conocer la historia del monasterio y de cada capitel, descubrir los saberes del oficio cantero, entender creencias y formas de vida plasmadas en la escultura, identificar personajes históricos del arte románico, comprender la importancia del Románico Norte, conocer la evolución escultórica y disfrutar de leyendas, anécdotas e historias únicas.

De esta forma, el proyecto busca posicionar a la Montaña Palentina como un destino turístico a nivel internacional y nacional, referente en el arte románico. Al mismo tiempo, integrar recursos naturales, sociales y patrimoniales en los productos turísticos generados.

También busca atraer público familiar y escolar y poner en valor la historia y recuperación de los capiteles del inmueble. Además de fomentar la valorización turística del patrimonio como motor de desarrollo rural y avanzar en la difusión y conocimiento de la evolución del estilo románico en el territorio.

Para conocer toda la información sobre las donaciones, los interesados pueden encontrarla en la página oficial de Hispania Nostra.

Por el momento, la campaña busca alcanzar los 15.000 euros para poder llevar a cabo el proyecto, con un mínimo de 5.000 euros. Ya se han recaudado más de 2.800 euros, pero en caso de no alcanzar la cifra mínima, lo recaudado se destinará a la creación de audioguías explicativas y materiales divulgativos.