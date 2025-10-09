El encanto de Palencia se disfruta pedaleando: rutas únicas para descubrir la magia de su paisaje y cultura

Cuando el viajero visita una ciudad, busca su centro histórico. También esas calles más representativas. Los monumentos que señalan las guías de turismo, su gastronomía o, incluso, las novedades que ofrecen sus comercios.

Palencia no es una excepción, es una ciudad viva que ha ido creciendo y que se ha embellecido con el paso del tiempo. Pero no solo la ciudad, también la provincia. Eso hace que sea un lugar perfecto para vivir, y también para disfrutar haciendo una visita.

Una de las opciones para conocer más a fondo la provincia palentina es Cyclope, que pasa por ser la gran ruta ciclista para recorrer Palencia en bicicleta. Desde las infinitas llanuras de Tierra de Campos y hasta la majestuosidad de la Montaña Palentina. La provincia siempre sorprende al que llega de fuera.

“Intentamos aunar deporte, turismo, Cultura y gastronomía, entre otras cosas, aprovechando las zonas que se pueden visitar en bici dando al turismo más posibilidades como poder visitar el románico, parajes increíbles de La Montaña Palentina y que la bici no sea solo algo deportivo”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Francisco Pérez, diputado del Área de Deportes, Turismo y Desarrollo Socioeconómico de la Diputación de Palencia.

La variedad de paisajes, unida también a la riqueza monumental o a la autenticidad de su gente, con una red de carreteras y caminos bien conservados y poco transitados convierten a Palencia en un destino sin igual para combinar el turismo y el ciclismo.

La Diputación cuenta con esta gran iniciativa que lleva el nombre de Cyclope Palencia: con varias rutas ciclistas para disfrutar de la provincia palentina en bici de carretera, gravel o en bicicleta de montaña. Además de los stages ciclistas en las mejores zonas de la provincia.

“Desde que nació este proyecto, en el año 2020, sirvió para aunar las acciones de la Diputación de Palencia, englobándolas bajo el paraguas del ciclismo y Cyclope. Todo para conocer todos los secretos de la provincia palentina”, añade el diputado Francisco Pérez.

Al final, todo depende de la bici y del terreno con el fin de lanzarse a la aventura y dejarse sorprender por lo inesperado de estas rutas Cyclope Palencia. Perfectas para oler y comprobar todo el encanto de la provincia palentina.

Un proyecto que aúna las tres modalidades del ciclismo, en carretera, gravel y de montaña.

Una ruta ciclista épica por la provincia de Palencia

La primera de estas tres modalidades que se enmarcan en el proyecto lleva el nombre de ‘Cyclope Palencia Road Bike’ y se basaba, en sus inicios, en un recorrido en bicicleta de carretera alrededor de la provincia palentina con un total de cinco etapas, una distancia de 481 kilómetros y desnivel positivo de 4.059 metros.

Una excelente forma de combinar el ciclismo de carretera con la oportunidad de conocer una de las provincias de España con mayor riqueza y contrastes en lo que tiene que ver con paisajes y patrimonio a lo largo de jornadas continuadas o por partes a lo largo del año. Esta opción tiene un total de cinco etapas.

La primera de ellas iba de Frómista a Aguilar de Campoo, con 83 kilómetros. La segunda, desde Aguilar de Campoo a Guardo. De 96 kilómetros. La tercera, desde Guardo a Carrión de los Condes con 88 kilómetros. La cuarta marchaba de Carrión de los Condes a Dueñas, con 102 kilómetros y la última tenía comienzo en Dueñas y llegaba hasta Frómista.

Además, desde el año 2020, se han ido creando las stages, que son una perfecta opción para hacer varias rutas distintas desde un municipio determinado de la provincia de Palencia.

Se trata de las mejores zonas del lugar para los ciclistas que buscan nuevos destinos en los que entrenar. Localidades preparadas para acoger concentraciones de clubes y campus de tecnificación en función de los objetivos de entrenamiento. En total, en esta modalidad de carretera, el proyecto cuenta con un total de seis stages.

El primero de ellos, entre Guardo y Velilla del Río Carrión, de 759 kilómetros. Aquí se podrá disfrutar de espectaculares rutas por la Montaña Palentina y de exigentes puertos de carretera que se adentran en Los Picos de Europa y la Montaña de Riaño.

El segundo, de 218 kilómetros, está en Cervera de Pisuerga. Un stage de tres días con dos propuestas de rutas con los que se podrá conocer la comarca natural Boedo-Ojeda y completar la Ruta de los Pantanos, visitando los embalses de Cervera-Ruesga, Compuerto, Camporredondo y Velilla.

El tercer stage se ubica en Aguilar de Campoo, con 364 kilómetros. Con tres rutas en las que se pueden ascender algunos puertos del norte de la provincia, en la Montaña Palentina. También rodear el Embalse del Ebro, en la vecina Cantabria, y a conocer los abruptos paisajes del espectacular Geoparque de Las Loras.

Con un recorrido de 328 kilómetros, el cuarto nos hace ir hasta Baltanás. Un stage cicloturista en El Cerrato, lugar ideal de Palencia para disfrutar de largas rutas sin fuertes desniveles y, al mismo tiempo, conocer la mejor oferta gastronómica y de enoturismo de la provincia.

El quinto, de 183 kilómetros, nos acerca a Dueñas. Situada en la frontera entre las comarcas de Tierra de Campos y El Cerrato, la localidad palentina es el destino ciclista ideal para quienes buscan ganar fondo mediante largas tiradas por las cuidadas carreteras de esta zona.

El último, de 122 kilómetros, se ubica entre Saldaña, Carrión de los Condes y Frómista. Una ruta para auténticos fondistas que lleva a conocer la comarca natural de la Vega-Valdavia y el Canal de Castilla.

Los ciclistas en Frómista Fotografía: Cyclope.es

Una ruta ciclista a lo inesperado por los caminos de Palencia

Cyclope Palencia Gravel es un recorrido en bicicleta gravel que nos llevará a conocer los rincones más sorprendentes de la provincia de Palencia. Es la segunda de las propuestas del proyecto Cyclope para conocer en bicicleta la majestuosidad de la provincia de Palencia.

Todo con un total de siete etapas y 586 kilómetros de distancia con un desnivel positivo de 5.431 metros para sorprendernos de la belleza de la provincia recorriendo, de arriba abajo sus caminos. Románico, minería, enología, gastronomía y naturaleza en estado puro en una ruta que permite conocer las raíces de la tierra.

Etapa 6 de la Palencia Cyclope Gravel Fotografía: Cyclope.es

Con esta iniciativa se puede explorar un territorio en el que la palabra contraste encuentra su significado. Desde las cumbres de la Montaña Palentina, pasando por los Páramos y Valles y hasta llegar al mar de Castilla, Tierra de Campos, que culminará un viaje de retorno por el desconocido Cerrato Palentino, con toques de Camino de Santiago y gotas de auténtico románico.

La primera de estas etapas va de Aguilar de Campoo a Cervera de Pisuerga. Con 78 kilómetros y 1474 metros de pendiente positiva. Todo para marchar por el románico de Aguilar y hasta el corazón de la Montaña Palentina. Un viaje entre castillos, minas, bosques y embalses por las pistas más auténticas del norte de Palencia.

La segunda transcurre entre Cervera de Pisuerga y Guardo con 78 kilómetros en total y 1.536 metros de desnivel positivo. Vamos los pantanos de altura al Camino Olvidado. Una travesía por la esencia salvaje de la Montaña Palentina.

La tercera de las etapas marcha entre Guardo y Saldaña con un total de 76 kilómetros y un desnivel positivo de 726 metros. Del bosque a la vega. Viviremos una transición gravel entre pinares, llanuras y pueblos con historia.

El cuarto recorrido marcha entre Saldaña y Becerril de Campos. 78 kilómetros y desnivel positivo de 222 metros en el que nos vamos a sumergir, primero, en el legado romano para acabar en el mar de Castilla. Nuestra bicicleta se adentrará entre villas, peregrinos y llanuras infinitas.

Llegamos a una quinta etapa que cuenta con 96 kilómetros y un desnivel positivo de 384 metros. Transcurre entre Becerril de Campos y Baltanás. Vamos a ir del mar de Castilla al Cerrato ondulado. Todo, en una transición entre llanuras infinitas y cerros ciclistas.

La sexta etapa marcha entre Baltanás y Frómista. De 99 kilómetros y un desnivel positivo de 738 metros. Todo entre cerros, linces y bodegas. Será la última inmersión en el Cerrato antes de reencontrarnos con el románico y el Camino de Santiago.

Esta ruta de siete etapas finaliza con la marcha entre Frómista y Aguilar de Campoo. De 100 kilómetros y 502 metros de desnivel positivo. Vamos a disfrutar marchando desde el canal al corazón de la Montaña Palentina con un final épico entre historia, piedra y río.

Una ruta circular por los senderos de la Montaña Palentina

El último de los retos que nos propone Cyclope Palencia es una Vuelta a la Montaña Palentina MTB con cuatro etapas únicas de una distancia total de 201 kilómetros y desnivel positivo de 5.475 metros.

Esta ruta circular de cuatro etapas en la Montaña Palentina es una experiencia completa para los amantes del ciclismo de montaña, ideal para quienes buscan un desafío que combine naturaleza virgen, historia y cultura.

MTB en la Montaña Palentina. Ruta en Velilla del Río Carrión Fotografía: Cyclope.es

Cada etapa de la ruta comienza y termina en localidades pintorescas, permitiendo a los ciclistas disfrutar de la hospitalidad local, así como de los paisajes diversos y el terreno variado que caracteriza esta región.

La primera etapa va entre Cervera de Pisuerga y Camasobres. De 47 kilómetros y un desnivel positivo de 1.360 metros. La ruta comienza en Cervera y se dirige hacia el noroeste, adentrándose en terrenos de praderas y bosques densos.

En la parte central de la etapa podemos disfrutar de la espectacular iglesia románica de San Salvador de Cantamuda. Este tramo combina caminos rurales y senderos forestales, ofreciendo vistas espectaculares de la montaña a medida que se avanza hacia Camasobres. El ascenso gradual permite que los ciclistas se aclimaten y disfruten del entorno natural, cruzando pequeñas aldeas que aportan un encanto especial.

La segunda etapa, de 55 kilómetros y un desnivel positivo de 1.156 metros va de Camasobres y llega a Camporedondo. La ruta continúa por paisajes abiertos y sube hasta las zonas altas que brindan vistas panorámicas de la región.

Este tramo transcurre en parte por el borde del Parque Natural de Montaña Palentina, donde el terreno se vuelve más rocoso y técnico en algunos puntos. Los bosques de hayedos acompañan parte del recorrido, en la parte central del recorrido transitaremos por el majestuoso valle de Pineda y tras pasar por las localidades de Vidrieros y Triollo finaliza en Camporredondo, un pequeño pueblo en el corazón de la montaña.

Llegamos a la tercera etapa que comienza en Camporedondo para acabar en Velilla del Río Carrión. 46 kilómetros con 1.024 metros de desnivel que nos llevan, inicialmente, al collado de la cruz armada por caminos bien marcados.

A mediados de ruta se hace una pequeña incursión en la provincia de León. Tras la subida más dura de la jornada, llegamos a un lugar ideal para una parada panorámica. Una vez en la cima nos adentramos en Tamaria por Valdehaya y finalizamos bajando por senderos perfectamente señalizados y pisados.

Esta etapa es una combinación de pistas y senderos de montaña, lo que la convierte en un trayecto de transición, ofreciendo algo de descanso antes de la última jornada.

Una última jornada que comienza en Velilla del Río Carrión y termina en Cervera de Pisuerga. 53 kilómetros con 1.295 metros de desnivel. Se completa así el circuito.

Este último tramo incluye una doble subida moderada hacia el alto del Cristo Sierra y collado Miranda, seguido por descensos dinámicos por caminos de tierra.

Los ciclistas disfrutan de vistas espectaculares del valle y, en el último tramo, recorren una serie de caminos rodeados de vegetación hasta su llegada a Cervera, cerrando así una ruta que deja una profunda impresión del paisaje y la cultura de la Montaña Palentina.

“En esta modalidad, al igual que en la de carretera, existen otros tres stages en Cervera, Guardo y Aguilar de Campoo para completar una experiencia única gracias al proyecto Cyclope”, añade el diputado del Área de Deportes, Turismo y Desarrollo Socioeconómico de la Diputación de Palencia.

Francisco Pérez finaliza asegurando que esta iniciativa permite “en un fin de semana conocer puntos increíbles de la provincia de Palencia” y este puente de octubre es un “escaparate perfecto” para que los turistas se animen “quedando enamorados de la belleza de la provincia” y “volviendo en el futuro”.

Puedes consultar todas las rutas, al detalle: AQUÍ.