Los consejos para evitar caer en una estafa que llega desde Francia: "Ofrecen aislar tu vivienda por solo 1 euro"

Una nueva estafa comienza a asentarse en nuestro país en la que se oferta aislamiento térmico por 1 euro gracias a una supuesta ayuda de la Unión Europea. Esta es la nueva alerta que ha lanzado la Unión de Consumidores de Palencia y que busca dar todos los consejos para evitar caer en ella.

El fraude tiene su origen en Francia, donde se ofertaba aislamiento térmico por 1 euro dentro de un programa real. Ahora bien, muchas empresas fraudulentas aprovecharon la medida para engañar a sus víctimas.

La práctica llega ahora a España, aprovechando el creciente interés por la rehabilitación energética de viviendas.

El modus operandi de los estafadores es hacerse pasar por asesores o técnicos energéticos. Dicen trabajar con fondos europeos como los Next Generation y su mensaje es atractivo y claro, puedes "aislar tu vivienda por solo 1 euro, el resto lo cubren las ayudas".

Con el objetivo de hacer más creíble el engaño, piden a los propietarios del inmueble fotografías del mismo, datos personales y hasta información bancaria, bajo el argumento de realizar un "estudio gratuito" o tramitar las subvenciones.

En algunos casos, incluso ofrecen visitas a domicilio para reforzar la historia. Con toda esa información, los estafadores pueden cometer fraudes financieros haciendo uso de la identidad de la víctima, ofrecer una instalación deficiente sin cumplir las normativas ni garantía alguna, o solicitar pagos adicionales sorpresa tras una presunta "subvención denegada" o "inspección".

Ante ello, desde UCE Palencia señalan que el consumidor puede protegerse desconfiando de las ofertas excesivamente buenas para ser verdad. También no entregando datos personales a desconocidos sin verificar su identidad y empresa.

También consultando fuentes oficiales como la web de la comunidad autónoma sobre ayudas reales en esta materia o evitando intermediarios sospechosos y sin referencias.

Asimismo, aconsejan que los consumidores estén bien informados de posibles ayudas en Castilla y León y señalan que, si no están en la página web, lo habitual es que no exista.

De la misma forma, apuntan que sí que existen subvenciones para aislamientos térmicos, pero estas se van modificando. Por eso, es importante estar siempre pendientes y aclaran que hay empresas acreditadas que han realizado los trabajos, ayudando en la tramitación de la ayuda, pero nunca de solo 1 euro para el consumidor.