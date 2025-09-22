El hallazgo de la Guardia Civil en una vivienda de un pequeño pueblo de Palencia: 32 plantas de marihuana de gran tamaño

Imagen de los agentes de la Guardia Civil junto a las grandes plantas de marihuana en Olmos de Ojeda

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 53 años y nacionalidad española, con antecedentes por hechos similares, después de descubrir en el patio de su vivienda en Olmos de Ojeda (Palencia) que había cultivado 32 plantas de marihuana de gran tamaño.

Está acusado de un presunto delito contra la salud pública, concretamente en la modalidad de tráfico de drogas. Todo se remonta a la semana pasada por una llamada al teléfono de emergencias 062 de la Guardia Civil.

El alertante avisaba de la presencia de varios vehículos sospechosos en las proximidades de Olmos de Ojeda, una pequeña localidad que no llega a 200 vecinos. Inmediatamente una patrulla se desplazó hasta dicha localidad.

Ya allí comprobaron que estos vehículos comenzaron a huir al percatarse de la presencia policial. Por ello, los agentes inspeccionaron los alrededores de la zona donde se habían concentrado, apreciando un fuerte olor a marihuana que provenía de una vivienda cercana.

Esto levantó sus sospechas de que podría tratarse de una plantación indoor. Durante el registro, los agentes que se encargaban de la investigación localizaron hasta 32 plantas de marihuana de un tamaño importante, además de una pequeña cantidad de una sustancia de color blanquecino que pudiera ser cocaína.

De esta manera, con la investigación del hombre, la Benemérita da por desarticulado un importante punto de cultivo de sustancias estupefacientes en la comarca palentina de Boedo-Ojeda.