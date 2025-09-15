El histórico paso de Carlos V llena las calles de Aguilar de Campoo: "Ha sido todo un éxito"

Aguilar de Campoo celebra un fin de semana dedicado a Carlos V Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo ha celebrado este fin de semana uno de sus acontecimientos más importantes con la llegada de Carlos V al municipio en días de celebración y para viajar al pasado en la localidad palentina.

Durante tres días, Aguilar de Campoo se ha adentrado en el siglo XVI. Lo ha hecho entre exhibiciones, recibimientos oficiales y exposiciones. Fue en octubre de 1517 cuando Carlos V visitó el municipio como parte de su viaje a Castilla y para reclamar el trono.

“Ha sido todo un éxito. Ha habido mucha afluencia de público a lo largo de los tres días en la localidad”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Magaly Corada, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

El viernes 12 comenzaban los actos, a eso de las 19:30 horas con una conferencia que llevaba el nombre de ‘Carlos I: un emperador para la cristiandad’. El sábado, los actos arrancaron a las 10:30 en la Plaza España con una exhibición de tiro con arco.

Después, a las 12:30 horas, tuvo lugar la comitiva de bienvenida a Carlos V y animación callejera con zancudos y bailarinas, desde el Consistorio y hasta la Puerta de Reinosa.

Las calle de Aguilar de Campoo llenas de personas Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Uno de los momentos más esperados se produjo a las 13:30 con el recibimiento oficial a los marqueses de Aguilar de Campoo a Carlos V.

A las 18:00 horas se desarrolló el gran desfile histórico con música renacentista, zancudos y malabaristas y el marqués de Aguilar hizo entrega de la espada ‘Bernardo El Carpio’ a Carlos V.

“En el desfile han participado un total de 200 figurantes de Medina del Campo, Valladolid y Piniango de Asturias. Se han llenado las calles y ha sido espectacular”, explica la concejala de Turismo.

Un acto que se pudo disfrutar desde la Plaza Torrejona y hasta el Monasterio Santa María La Real. A las 19:00 horas la música fue protagonista con cantos de amores y reyes y con el coro de profesores del IES Rosa Chacel. Acciones que hicieron las delicias de los asistentes.

El colofón final a un impresionante día de historia lo puso un espectáculo de fuego y pirotecnia en la Plaza España a las 21:30 horas.

La actividad no finalizó el sábado en Aguilar de Campoo. El domingo, a las 11:00 horas se desarrolló un pasacalles musical que amenizó las calles de la localidad y en la que todos los vecinos y también los turistas disfrutaron a lo grande.

Actividades en las calles de Aguilar de Campoo Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo

A las 12:30, los más pequeños se divirtieron con talleres infantiles de la época y a las 13:30 el espectáculo Secretos del Castillo, los dos en la Plaza de España del municipio palentino, pusieron la guinda a otra mañana única en Aguilar de Campoo.

Por la tarde, a las 19:00 horas, también en la Plaza de España, tuvo lugar un encuentro de música tradicional con Los ministriles de Carlos V ‘Al son de los pucheros' para poner el toque final a tres días de historia.

La gastronomía y una gran exposición

La gastronomía tuvo también estos días un espacio muy especial con el concurso de tapas y pinchos que se celebró los días 12 y 13 de septiembre con un premio del jurado a la mejor tapa y sorteo de vales para consumir en el comercio, servicios y hostelería del lugar.

Además, cabe recordar que del 8 al 20 de septiembre se puede disfrutar en Aguilar de Campoo de una exposición con las ilustraciones de trajes del siglo XVI de la Asociación Cultural El Palenque de Laredo que estará abierta al público en la biblioteca Bernardo El Carpio.

Días en los que la localidad palentina ha disfrutado y sigue haciéndolo con momentos históricos con la figura de Carlos V como protagonista principal.