Denuncian que Adif levantará en Palencia un muro más alto que el de Berlín con la muralla de pantallas acústicas

La simulación de las pantallas en la calle Jardines Asociación en Defensa del Soterramiento de Palencia

La Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia ha denunciado la adjudicación por parte de Adif de un proyecto que contempla la instalación de pantallas acústicas metálicas que en algunos tramos alcanzan los 7,70 metros de altura.

"Adif levantará un muro más alto que el de Berlín en Palencia, es más del doble", aseguran desde la asociación. En este sentido, recuerdan que ya advirtieron en marzo que Adif planeaba construir una muralla de pantallas acústicas de grandes dimensiones a lo largo del ferrocarril en Palencia.

Critican que sea ahora cuando se enteren de las "verdaderas dimensiones de las pantallas" adjudicadas por Adif el pasado mes de abril, con un plazo de ejecución de 9 meses desde el inicio de las obras.

Unas pantallas metálicas opacas instaladas a lo largo de las vías y que estarán rematadas -algunas de ellas- con láminas de metacrilato instaladas en su parte superior.

"Algunos tramos ascienden hasta los 7,70 metros, contando con un murete de hormigón de 70 centímetros de altura sobre el que se asientan. Es decir, más del doble de la altura del derribado Muro de Berlín", aseguran desde la asociación.

La Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia ha criticado que estos tramos previstos afectan "a la práctica totalidad de la ciudad" y que, en algunos casos, "en ambos márgenes de las vías".

Asimismo, han explicado que se levantarán "cientos de metros continuos de muro, de hasta 7,70 metros, con un efecto demoledor", en los que han destacado la "división y fragmentación social, el enorme impacto visual, el oscurecimiento de viviendas y la conversión de Palencia en un gueto partido por el tren".

Por otro lado, critican la "opacidad e inacción" del Ayuntamiento en la información a la ciudadanía. "Los hechos nos dan la razón. Los muros serán permanentes como venimos advirtiendo desde hace meses", añade la asociación.

En este sentido, los miembros de la asociación sostienen que el soterramiento es "la única solución eficaz y legal" y que el remedio para el ruido "nunca fueron las pantallas, sino el soterramiento".

Desde la Asociación en Defensa del Soterramiento hacen un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse para "exigir lo que ya estaba aprobado, lo que es viable, legal y lo que merecemos al ser un derecho adquirido".