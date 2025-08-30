Se buscan vecinos en este pueblo de Palencia: "Un lugar donde unir calidad de vida con un trabajo independiente"

La despoblación se ha convertido en uno de los principales problemas y desafíos de Castilla y León.

Aunque son muchas las personas que la eligen como destino vacacional, lo cierto es que sus pueblos están viendo cómo cada vez son más los que se marchan a las grandes ciudades en busca de mejores servicios y oportunidades, aunque para ello tengan que renunciar a la calidad de vida que define el día a día de estos lugares.

Esta realidad ha dado lugar al surgimiento de nuevas iniciativas que tienen como objetivo reactivar la economía de las zonas rurales y, con ello, revertir el abandono de la también denominada 'España vaciada'.

Ejemplo de ello es Holapueblo, una plataforma contra la despoblación impulsada por el Grupo Red Eléctrica, AlmaNatura e Ikea, que centra su actividad en conectar a personas interesadas en vivir en el medio rural y con ganas de emprender, con pueblos con baja densidad de población, viviendas baratas y grandes oportunidades de trabajo.

Uno de los municipios que forman parte de la quinta edición del programa y que trabaja de forma activa para atraer nuevos vecinos es Villarramiel, un pequeño pueblo de Palencia de 820 habitantes, que ofrece todo lo necesario para llevar una vida cómoda y sin grandes preocupaciones.

Imagen del pueblo Villarramiel en Palencia Hola Pueblo

Lo primero que hay que destacar de Villarramiel es que este se sitúa en el extremo suroccidental de la provincia, muy próximo y con muy buena conexión con las ciudades de Valladolid y Palencia.

Pertenece a la comarca de Tierra de Campos y gran parte de su término municipal está integrado dentro de la zona de especial protección para las aves La Nava - Campos Norte de la Red Natura 2000.

Según explica la secretaria del Ayuntamiento, se trata de "un lugar donde te sientes acogido desde el primer momento y que ofrece la posibilidad de poder unir la calidad de vida con el desarrollo de un trabajo independiente".

"Es una localidad con una comunidad abierta, acostumbrada a la actividad empresarial y conectada con una carretera nacional, la N-610", añade.

Oportunidades de trabajo

La principal fuente económica de Villarramiel procede de la actividad industrial del curtido de pieles y la producción de cecinas. Actualmente, el municipio Villarramiel busca "gente emprendedora con ganas de trabajar en un entorno rural dando servicio a las necesidades del municipio".

Sin embargo, revela que también hay seis fábricas de pieles curtidas que necesitan personal, amplias oportunidades en el sector de la hostelería, una residencia de personas mayores con ofertas de empleo, licencia de taxi disponible y previsiones de que la mercería y la ferretería del pueblo se traspasen, así como de rehabilitar una fábrica para convertirla en el museo de la piel a partir de 2025. Un proyecto para el que también se necesitarán trabajadores.

Todos los servicios

Pese a su escasa población, este ofrece una amplia cartera de servicios. Tanto es así, que el pueblo cuenta con un centro de salud con urgencias 24 horas y pediatra, una farmacia, un colegio con escuela infantil que ofrece el servicio educativo de guardería de 0 a 3 años de forma gratuita, así como un aula para formación reglada online.

A todo ello se suman instalaciones deportivas y culturales de todo tipo, entre las que se incluyen pistas de fútbol, pádel y frontón, así como una biblioteca municipal, varias tiendas de alimentación, dos sucursales bancarias de Santander y Unicaja y una gran variedad de comercios, desde peluquerías y bazares hasta un estanco.

Una de las iglesias de Villarramiel (Palencia) Palencia Turismo

Además, el municipio cuenta con transporte directo diario a Palencia y Valladolid, oficina de correos y aparcamientos y dispositivos de carga de vehículos eléctricos.

Del mismo modo, señalan que hay servicio a domicilio para personas mayores, empresas de mantenimiento como fontanería y albañilería, pintura y herrería y conexión a Internet con ADSL, fibra óptica y 5G.

Pero no solo eso. Villarramiel también ofrece numerosos recursos a sus vecinos. Desde ayudas para el fomento de la natalidad y la compra de material escolar, hasta apoyo técnico en la puesta en marcha de nuevas empresas en el municipio y atención personalizada e individualizada a través del proyecto Cerca de Ti.

Cultura y patrimonio

El municipio palentino no solo se ha convertido en un polo de atracción para quienes buscan trasladarse al medio rural, sino también para los turistas.

Tanto es así, que, si por algo se caracteriza este pueblo, es por una gran explotación turística de los recursos etnológicos del municipio y un turismo activo por su rico patrimonio cultural y monumental.

De este destacan edificios religiosos como la Iglesia de San Miguel, de estilo neoclásico; la Iglesia de Santa María, resultado de una combinación de estilos entre mudéjar, renacentista y barroco; y la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, del siglo XVII.

Se suman, además, el hospital de Doña Blasa, las fábricas de piel, las casas burguesas de finales del siglo XIX, la escultura en homenaje a la dama que ofrecía libaciones a los dioses, 16 palomares entendidos como uno de los principales iconos de la edificación civil de Castilla y León, así como una arquitectura más particular, apreciable en las fachadas de algunos edificios como la Casa de los Sombreros.

En Villarramiel también es posible disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica con la cecina de caballo como uno de sus productos típicos y con gran repercusión a nivel nacional.

En definitiva, un destino ideal para vivir, trabajar y emprender. En definitiva, para llevar una vida cómoda, de calidad, asequible y alejada del estrés y la intensidad que marcan el día a día en las grandes ciudades.