La villa romana La Olmeda da la bienvenida a septiembre con talleres de restauración, música y visitas nocturnas

La Diputación de Palencia ha presentado una programación cultural para septiembre con actividades que combinan patrimonio, música, gastronomía y participación familiar.

La Villa Romana La Olmeda comienza el mes con iniciativas educativas, recreativas y artísticas. Dentro del programa educativo AuLA Olmeda, el martes 2 de septiembre -de 11:00 a 13:00 horas- tendrá lugar un taller práctico de restauración y conservación de mosaicos romanos.

Estará impartido por el mosaísta- restaurador Carlos Vela y dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años. Los participantes trabajarán con fragmentos originales para conocer las técnicas de limpieza, reparación e integración de teselas. Tiene un coste de cinco euros y requiere reserva.

La música y danza es una parte fundamental. El sábado 13 de septiembre tendrá lugar '¡A ritmo de Baco!', un taller familiar de Arqueomúsica en el que se explorarán la música y la danza de la Antigua Roma de forma lúdica. Incluirá un brindis final con vino o mosto. Habrá cuatro pases -a las 11, 12:30, 16 y 17:30 horas- con entrada a cinco euros y plazas limitadas.

Por otro lado, habrá una exposición titulada 'De Roma a las Tres Culturas. El legado musical de la Península Ibérica', con instrumentos históricos, cribados entre la música tradicional ibérica, sefardí y medieval, estará en exhibición con visitas guiadas el sábado 6 de septiembre a las 12:00 horas.

Además, también se podrá visitar el sábado 23 de agosto y el 11 de octubre. Los hermanos Pozo Velasco serán los encargados de comentar la historia de los instrumentos. No se necesita inscripción previa.

El viernes 5 de septiembre, a las 19:30 horas, tendrá lugar 'La Olmeda Nocturna', una combinación de visita guiada, concierto de tango y degustación de cocina palentina. El grupo argentino La Porteña, acompañada por guitarra, piano, bandoneón y voz, interpretará clásicos como 'Volver' o 'Balada por un loco'. La entrada es de 30 euros e incluye transporte desde Palencia.

Desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026 estará abierta la exposición 'Vitrum. El vidrio en La Olmeda', que presenta piezas de vidrio de época romana. Asimismo, la campaña 'El imperio más grande', estará hasta el 14 de septiembre e invita a las familias a contar la historia de su villa romana mediante vídeos en TikTok. El ganador podrá viajar a Roma.