Un muerto y dos heridos tras un grave accidente entre una moto y un turismo en un pueblo de Palencia

Tragedia en las carreteras palentinas. Una colisión entre un turismo y una moto en la noche de este jueves, 28 de agosto, en concreto a las 22.13 horas, ha dejado un muerto y dos heridos, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El Centro de Emergencias de Castilla y León 112 recibía una llamada que alertaba del accidente en la carretera PP-2419, a la entrada de Bustillo del Páramo, en la provincia palentina.

Los alertantes explicaban que había colisionado un turismo y una moto y que había un herido grave.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

El personal médico confirmó el fallecimiento de un varón de 47 años, y ha atendido y trasladado a dos heridos, un varón de 77 años, en UVI móvil, y una mujer de 76, en ambulancia de soporte vital básico, al Complejo Asistencial de Palencia.