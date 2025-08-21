Heridos una mujer de 50 años y un joven de 20 tras colisionar contra una farola y volcar en la provincia de Palencia

Una mujer de 50 años y un hombre de 20 han resultado heridos tras un accidente este jueves, 21 de agosto, a las 07:44 horas a la altura de Dueñas, en Palencia.

La sala de emergencias 112 ha recibido una llamada alertando del suceso, que se ha producido en la A-62, en el kilómetro 89, sentido Valladolid. Se trataba de una colisión contra una farola y el posterior vuelco del vehículo.

Por ello, una mujer de 50 años y un hombre de 20 han resultado heridos. Asimismo, el alertante indicaba que la farola obstaculizaba el paso a la gasolinera, lo que requería la intervención de mantenimiento.