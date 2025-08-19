"Hay un gran ambiente y actividades las 24 horas": Dueñas vive con emoción la llegada de sus fiestas patronales

Las fiestas de Dueñas y el alcalde de la localidad palentina, Miguel Ángel Blanco Pastor Ayuntamiento de Dueñas

La localidad de Dueñas está lista para dar la bienvenida a sus días más grandes. Las Fiestas Botijeras son, sin duda, uno de los momentos más esperados para los vecinos, pero también para los habitantes de municipios aledaños que no se pierden ni una sola actividad.

Desde el día 15, con la Fiesta de la Asunción, ya están recibiendo a centenares de personas. Aunque el pistoletazo de salida será el viernes 22 con el tradicional desfile de peñas y la verbena popular. Momentos cargados de emoción, reencuentros y mucha celebración.

El alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco, destaca que este año la localidad cuenta con 11 días festivos y, pensando en todos los vecinos, hay "24 horas de actividades para todos los gustos y edades".

Desde encierros hasta DJs, charangas o teatro de calle. De este modo, todo el que quiera acercarse tiene la seguridad de que encontrará algo de su gusto. El pregón sigue siendo uno de los momentos más especiales para todos, tanto jóvenes como adultos.

Este año será a cargo de La Botijada, una peña con más de 60 años de tradición y será un momento "muy especial". Serán los encargados de portar a la virgen y ahí se juntan todos los vecinos, amigos y es "muy recomendable vivirlo porque el que no lo conoce, se queda deslumbrado, hay mucho respeto".

El regidor explica que Dueñas fue una localidad que sufrió la inmigración en los años 60 y que hay numerosas segundas viviendas que durante estos días vuelven a abrir sus puertas y a llenarse de vida. Lo que sorprende el gran número de personas que disfrutan en el municipio. "Algunos dicen que hay en una habitación cuatro o cinco personas durmiendo", afirma.

Por esta razón, y durante estas fechas señaladas, todas las casas se abren. Agradece la colaboración de las peñas, que permite que haya "ambiente por distintos puntos del pueblo", desde la Plaza España hasta las bodegas.

Asimismo, se vivirá uno de los momentos más significativos: la tirada de huevos. Estos van rellenos de papelillos y Ángel Antolín, la persona que lo prepara, después de 20 años ha decidido poner fin al ciclo. "Va a ser un momento muy concurrido", afirma.

El ambiente está garantizado en todos los puntos del pueblo. Y el alcalde asegura que son unas fiestas "especiales, tradicionales y con numerosos atractivos". Asimismo, Blanco asegura que es una localidad "acostumbrada a recibir a gente" y que todos son bienvenidos para disfrutar de un "ambiente continuo de fiesta con distintos actos las 24 horas del día".

Días de muchas actividades

A partir del viernes 22 tendrá lugar el pistoletazo de salida de las peñas, con una concentración en la Plaza de la Paz a las 17:30 horas y el tradicional desfile a las 19:30 horas.

No faltará el encierro nocturno a las 22:30 ni la verbena popular. El sábado, desde primera hora, está previsto que se celebre un pasacalles y una concentración de peñas a las 09:30 horas con una degustación de chocolate.

Habrá también un encierro y festival de teatro, concurso de saltos, charangas y verbenas. El domingo 24 las actividades continuarán para seguir manteniendo por todo lo alto estos días festivos. Continuarán los desfiles de peñas, los encierros, la misa y el vermú tardeo.

El lunes 25 será el día de la despedida. Por ello, habrá una chocolatada tanto a primera hora de la mañana como al finalizar la noche. Así como un almuerzo popular, un gran espectáculo ecuestre, charangas y verbenas y toros de fuego.

El viernes 29 y sábado 30 de agosto está previsto que se realicen rutas y visitas guiadas. Estas son solo algunas de las muchas actividades que han planificado desde el Ayuntamiento y que se pueden consultar a continuación:

Unos días para disfrutar por todo lo alto de sus grandes fiestas y pasarlo en grande con amigos, familia, pareja o vecinos.