El incendio de Resoba desciende a nivel uno tras congregar a un centenar de efectivos en la Montaña Palentina

El incendio forestal declarado el 10 de agosto en la localidad de Resoba, en Cervera de Pisuerga (Palencia), ha descendido este martes al nivel 1 de gravedad, después de que desaparecieran las causas que motivaron su declaración en nivel 2, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León.

El fuego, en pleno corazón de la Montaña Palentina, comenzó a las 11:37 horas del pasado domingo y permanece activo, aunque con la evolución favorable que ha permitido reducir su nivel de peligrosidad. Mientras, la causa probable sigue en investigación.

En la fase más crítica llegaron a participar 96 medios de extinción. Actualmente permanecen desplegados 32, entre ellos dos técnicos, diez agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, cuatro bulldozer, dos equipos helitransportados (ELIF/BRIF), cuatro helicópteros o hidroaviones y otros cuatro medios adicionales.

El incendio en la comarca del Alto Pisuerga alcanzó su máximo nivel de gravedad IGR 2 el pasado lunes a las 14:53 horas, y se mantiene bajo seguimiento para evitar reproducciones. Según datos de la agencia Ical, el pasado 13 de agosto, este fuego ya había calcinado más de 3.300 hectáreas.