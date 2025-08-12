Varios heridos, entre ellos tres niños, en una colisión frontal entre dos coches en Guardo

Varias personas, entre ellas tres niños, han resultado heridas en un accidente de tráfico en Guardo, Palencia.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido a las 09:26 horas en el kilómetro 173 de la CL-626, donde se produjo una colisión frontal entre dos turismos por la que varias personas habían resultado heridas.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y personal sanitario activado por Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Por el momento, se desconoce el número exacto de heridos exacto, más datos sobre su estado y si estos han precisado ser trasladados a un centro hospitalario.