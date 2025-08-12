El incendio en la Montaña Palentina se agrava, sube a nivel 2 y obliga a evacuar un pueblo y a confinar otros dos

La situación se agrava en la Montaña Palentina. El incendio forestal declarado en Resoba (Cervera de Pisuerga) el pasado domingo ha propiciado la evacuación de la localidad de Abadía de Lebanza, además del confinamiento domiciliario de El Campo y Lebanza.

Así lo ha notificado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, que por este motivo ha elevado el incendio a nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

En estos momentos trabajan sobre el terreno un total de 35 efectivos: tres técnicos, ocho agentes medioambientales y celadores, seis cuadrillas terrestres, cinco autobombas, tres bulldozer, dos ELIF y BRIF, y seis medios aéreos.

El fuego de Resoba permanece activo desde el pasado domingo, cuando se declaró a las 11:37 horas en esta zona de la comarca del Alto Pisuerga. El nivel 2 del IGR ha sido alcanzado este martes a las 14:53 horas y las causas todavía permanecen en investigación.