Este es uno de los pueblos más baratos para comprar casa en Castilla y León: "Aquí no se llega asfixiado a fin de mes"

La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas y preocupaciones para la sociedad española ante los altos precios que estas están alcanzando tanto en régimen de compra como de alquiler. Una realidad que también afecta a Castilla y León.

En la Comunidad, los jóvenes se emancipan cada vez más tarde y quienes lo hacen, suelen optar por casas o pisos de alquiler, ante su imposibilidad de ahorrar para poder pagar una entrada. Y es que, actualmente, un hogar se podría considerar un bien de lujo, pues, aunque no debiera ser así, lo cierto es que este solo está al alcance de unos pocos.

Si bien, su solución podría estar en un pueblo de la provincia de Palencia, teniendo en cuenta que este ha sido catalogado como uno de los municipios más baratos de España para comprar vivienda en un estudio de Idealista, basado en el informe de precios del mes de junio de 2025. Hablamos de Barruelo de Santullán.

El municipio registra un precio medio de 428 euros el metro cuadrado, solo por detrás de Bembibre (León), lo que le convierte en el segundo pueblo de Castilla y León y en el octavo del conjunto del país más barato para comprar casa, según el ranking del citado portal inmobiliario.

Sin lugar a dudas, un dato de lo más esperanzador, que, además, puede resultar de gran utilidad para quienes estén buscando un hogar fuera de la ciudad.

Y es que, aunque Barruelo de Santullán ha perdido población, habiendo pasado de los cerca de 10.000 habitantes en la época de los años 50 a poco más de 1.200 en 2025, una pérdida de población motivada, fundamentalmente, por el cierre de las minas, este cuenta con todo tipo de servicios, está perfectamente comunicado y facilita la vida de todos y cada uno de sus vecinos.

Vista panorámica de Barruelo de Santullán (Palencia) Palencia Turismo

"Fue el municipio más habitado de la provincia de Palencia y, a pesar de que ahora ya no es así, aquí sigue habiendo una gran calidad de vida".

Así lo ha afirmado el alcalde, Cristian Delgado, en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, en la que ha revelado los principales motivos que hacen que este sea el lugar idóneo para comprar una casa.

Vivienda

En este sentido, ha explicado que el municipio cuenta con "varios puntos a favor en materia de vivienda".

Más allá de afirmar que Barruelo dispone de un parque de viviendas "muy amplio", también ha destacado las distintas bonificaciones fiscales implantadas por el Ayuntamiento con el ánimo de combatir la despoblación.

Desde el 50% para todos aquellos que alquilen sus viviendas, hasta las implantadas para quienes opten por rehabilitar casas, en algunos casos para quedárselas, pero en otros tantos también para venderlas.

Asimismo, el regidor apunta que, a lo largo de los últimos años, el Ayuntamiento se ha ido haciendo con una serie de edificios antiguos, tanto públicos como privados, para los que han planteado proyectos de vivienda.

En definitiva, diferentes medidas con las que están consiguiendo que la población del municipio vaya aumentando de manera progresiva cuando, hasta hace unos años, "estábamos decayendo".

"Muchísimas personas han venido, han comprado o alquilado viviendas y se han empadronado y gracias a eso hemos logrado revertir esa curva poblacional e incluso bajar la media de edad. A día de hoy somos el municipio de la provincia con mayor número de transacciones inmobiliarias", apunta.

Servicios

A su vez, esta situación ha propiciado un notable aumento y mejora de los servicios "de calidad" con los que cuenta Barruelo de Santullán, donde "tenemos todo lo necesario para los que buscan una mejor calidad de vida y generar un proyecto vital", explica el regidor.

Desde centro de salud, colegio, residencia de ancianos y transporte, hasta bares, restaurantes, comercios e instalaciones deportivas.

En el marco de la lucha permanente de Barruelo contra la despoblación, el Ayuntamiento también ha puesto en marcha el proyecto Conecta Rural, a través del cual asesora y hace un seguimiento a una persona o familia que quiere instalarse en el pueblo. "Les acompañamos en todo el proceso de búsqueda de vivienda, guardería, colegio, en definitiva, de todos los servicios".

Imagen del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán (Palencia) Palencia Turismo

Del mismo modo, trabaja, a través de la firma de "decenas" de convenios de colaboración, con empresas locales y cercanas para atraer a nuevos vecinos y garantizar su comodidad y bienestar en el municipio.

A esto, se suman también otras tantas facilidades que pasan por la gratuidad del servicio de guardería y de los libros de texto, financiados al 100% por el Consistorio y la Junta vecinal, entre otras.

"Es lo que todos buscamos"

Con todo ello, Cristian Delgado asegura que en Barruelo de Santullán, un precioso pueblo de pasado minero y enclavado en plena Montaña Palentina, que también se define por su historia, patrimonio, cultura, naturaleza y por sus "buenas condiciones climáticas", se puede encontrar trabajo, una vivienda asequible y una gran calidad de vida en un momento convulso marcado por los altos precios.

"Aquí puedes comprar una vivienda ahorrándote más de la mitad de lo que te costaría en cualquier otro lugar, aquí no se llega asfixiado a fin de mes y, además, es un lugar que lo ofrece todo. Creo que es lo que todos buscamos", afirma el alcalde.

Así, invita a todos aquellos que estén pensando en cambiar su proyecto vital "a mirar a Barruelo de Santullán, un municipio que está muy preparado para acoger más población de la que ya tiene".