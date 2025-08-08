La Policía Nacional pilla a dos jóvenes robando en las oficinas del Itacyl en Palencia: detenidos y puestos en libertad con cargos

Dos jóvenes han sido detenidos por la Policía Nacional a primera hora de la tarde de ayer tras ser sorprendidos sacando enseres de las oficinas del ITACYL (Instituto Tecnológico Agrario) en Palencia.

La Policía Nacional acudió al lugar ya que, tras haber sufrido recientemente varios robos en las instalaciones en la Avenida de Asturias, se había establecido un dispositivo de prevención para evitar estos sucesos en domicilios y empresas.

Así, ayer se recibió una llamada en el servicio de urgencias de la Sala CIMACC 091, en la que informa un trabajador de la empresa que en el interior de las instalaciones han accedido dos personas y que se están llevando efectos de las oficinas.

Es por ello que se personan los agentes para localizar a dichas personas y cuando llegan observan cómo salen de dentro de las instalaciones por una ventana de las oficinas sacando efectos de la empresa.

Al no poder justificar el motivo por el que sacaban estos enseres ni que nadie les hubiera dado permiso, la Policía Nacional procede a su detención y se los traslada a comisaría en calidad de detenidos.

Los detenidos tras pasar a disposición de la autoridad judicial, quedan en libertad con cargos.