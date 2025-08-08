Tres jóvenes detenidos y un investigado tras robar en dos empresas de Villamuriel de Cerrato y huir de la Guardia Civil

La Guardia Civil de Palencia, en el marco de la operación Cosgabar, ha detenido a tres jóvenes de 20, 22 y 24 años, e investigado a un cuarto hombre de 38, todos ellos de nacionalidad rumana, por dos robos con fuerza en dos empresas de Villamuriel de Cerrato, entre otros presuntos delitos.

Según informa la Benemérita, la operación se inició nada más tener constancia de estos robos, cometidos durante la madrugada del pasado 20 de marzo en dos empresas del sector eléctrico, ubicadas en el polígono industrial del municipio.

Una patrulla que se encontraba por las inmediaciones logró localizar el vehículo empleado en dichos hechos delictivos, llegando a observar cómo este circulaba por una zona de cultivo próxima.

Sin embargo, al verse sorprendidos, los ocupantes abandonaron el vehículo e iniciaron una fuga a pie, sin que los agentes lograran dar con su paradero.

En ese momento, la Guardia Civil comprobó que el vehículo en cuestión figuraba como sustraído y localizó en su interior material eléctrico valorado en más de 7.000 euros, que fue devuelto a su propietario.

Ya una vez iniciada la investigación, la Benemérita consiguió identificar y localizar a cuatro personas, pertenecientes a un mismo grupo criminal especializado en robos en instalaciones eléctricas, de las cuales tres de ellas, tres hermanos, fueron detenidas y la cuarta investigada por un presunto delito de pertenencia a un grupo criminal.

Y es que, dado que uno de los arrestados era el propietario del vehículo utilizado durante los robos, este también fue acusado de un presunto delito de simulación por denuncia falsa.