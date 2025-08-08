Dueñas se engalana para celebrar sus fiestas Botijeras con monólogos, una increíble torreznada y mucha música

La localidad palentina de Dueñas ya lo tiene todo preparado para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas botijeras. Unos días de mucha diversión, reencuentros y actividades pensadas para todas las edades.

Son los días más grandes del año que están señalados, como no podía ser de otra forma, en el calendario de todos los vecinos. Pero, ¿de dónde viene este singular nombre?

Se denominan Botijeras puesto que, según relatan Arturo Caballero Bastardo y Fernando Caballero Chacón en el 'Libro de Dueñas', se trata de un drama que escribió el poeta de la corte de Fernando el Católico para celebrar sus esponsales con Germana de Fois, que se celebraron en el Palacio de los Buendía en Dueñas, en 1506.

Las actividades no se hacen esperar y durante todo el mes de agosto ya han podido ir disfrutando de algunas. Sin embargo, desde el 15, la localidad palentina se prepara para recibir a cientos de turistas que no se quieren perder estos días.

El 15, coincidiendo con la Fiesta de la Asunción, celebrarán una misa con asistencia de autoridades y el sábado 16 una gran noche de monólogos. El domingo será el día del niño y contarán con juegos para los más pequeños, una fiesta de la espuma y cine de verano.

El lunes 18 tendrá lugar el día de los mayores y comenzará a las 12:00 horas con una misa y una entrega de placas a los homenajeados que son Jesús Bravo Mínguez y Julia Palenzuela González. Sin faltar los bailes y entrega de premios autóctonos.

El martes 19 a las 20:00 horas está prevista una increíble torreznada y el miércoles 20 de agosto una actuación musical del dúo Ancar en la residencia de mayores Ciudad de Dueñas.

A partir del viernes 22 tendrá lugar el pistoletazo de salida de las peñas, con una concentración en la Plaza de la Paz a las 17:30 horas y el tradicional desfile a las 19:30 horas.

No faltará el encierro nocturno a las 22:30 ni la verbena popular. El sábado, desde primera hora, está previsto que se celebre un pasacalles y una concentración de peñas a las 09:30 horas con una degustación de chocolate.

Habrá también un encierro y festival de teatro, concurso de saltos, charangas y verbenas. El domingo 24 las actividades continuarán para seguir manteniendo por todo lo alto estos días festivos. Continuarán los desfiles de peñas, los encierros, la misa y el vermú tardeo.

El lunes 25 será el día de la despedida. Por ello, habrá una chocolatada tanto a primera hora de la mañana como al finalizar la noche. Así como un almuerzo popular, un gran espectáculo ecuestre, charangas y verbenas y toros de fuego.

El viernes 29 y sábado 30 de agosto está previsto que se realicen rutas y visitas guiadas. Estas son solo algunas de las muchas actividades que han planificado desde el Ayuntamiento y que se pueden consultar a continuación:

Unos días para pasarlo en grande, disfrutar de un ambiente inmejorable y celebrar los días más importantes de la localidad palentina con amigos, pareja, familia y los vecinos de otras localidades que se unen al festejo.