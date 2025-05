"Uso muchísimo la inteligencia artificial, es fácil": Milagros, la palentina de 97 años que 'rompe' con la brecha digital

Querer es poder. Y es en esta idea donde podríamos encajar a la perfección la actitud de Milagros León Franco (30-12-1927), una palentina de 97 años que ha convertido la inteligencia artificial en su mejor aliada en el día a día para la búsqueda de cualquier tipo de información.

A pesar de su dilatada edad, rozando el centenario, para Milagros la brecha digital no es algo que le suponga un hándicap en su vida. Ha sabido adaptarse a los tiempos, muy diferentes a los de su juventud, y los ha afrontado con naturalidad.

Acompañada de su hijo, José Luis Liébana, y su nuera, Juana Giraldo, la extrovertida palentina atiende a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León para descubrirnos cómo es su día a día haciendo uso de esta tecnología que está ya tan presente en nuestras vidas, aunque más extendida en el sector juvenil.

"Uso muchísimo la inteligencia artificial, es fácil", admite con total espontaneidad en declaraciones a este periódico. Conocer alguna fecha, información sobre escritores o "algo normal del día". Milagros siempre se encuentra con una respuesta. "Me contesta muy bien", destaca la palentina.

Ni fueron sus nietos, más jóvenes, ni nadie de su entorno. Milagros descubrió la inteligencia artificial buceando por internet. "Leyendo y viendo", resalta. Y es que la palentina no es una reciente usuaria del globalizado mundo de Internet. Ya antes hacía uso de las herramientas más convencionales y rudimentarias, tecnológicamente hablando, como WhatsApp, el propio Internet o Google.

Ahora, en la inteligencia artificial ha encontrado, además, una aliada "más fácil" de utilizar, ya que con solo una pregunta es capaz de englobar todo en una única respuesta. La palentina ve en esta tecnología una herramienta "accesible para todo" y subraya que es para la gente en general, pero siempre "si se esfuerza un poco".

"Si se pasa de ello, pues nada. Pero es fácil", insiste. No obstante, no oculta que hay que tener "mucho cuidado en el futuro" y aboga por una utilización responsable de la inteligencia artificial. "Yo ya no, pero van a tener muchos problemas los que vivan si no se usa bien", advierte, basándose en la opinión de "expertos" del sector.

Menos búsquedas

Milagros, cuando la descubrió, se descargó una aplicación en el móvil, aparato desde donde utiliza la inteligencia artificial. Le permite hacer "muchas menos" búsquedas y esto se traduce en un acceso a la información "más rápido". "Enseguida te dice 'pregunte todo lo que quiera y yo le contesto'. Es muy interesante", apunta.

Se desenvuelve tan bien que incluso no encuentra ningún apartado a mejorar, más allá del "miedo" que puede generar la falta de seguridad en la gestión de los datos personales y cuestiones de desarrollo a futuro.

Últimamente, según explica, la ha utilizado para preguntar sobre un asunto de la Seguridad Social y la jubilación de una viuda. "Me contestaron con muchas cosas, pero sobre todo me dijo que consultara a la propia Seguridad Social", desvela.

"Porque no lo intentan"

Reconoce que entre el sector de su edad hay quienes "no utilizan las cosas más elementales" y ello redunda en una brecha digital que a ella no le afecta. Pero, en cualquier caso, matiza que no es "porque no supiera hacerlo", sino "porque no lo intentan".

En este sentido, explica que la gente "se obsesiona mucho con el 'yo no quiero, eso no lo hago, ya tengo bastante'" y achaca todo ello a que "no ponen ningún interés".

En este contexto, asegura que "saberlo hacer lo sabe hacer todo el mundo", siempre que sean "cosas normales", sin entrar en las cuestiones más técnicas. "Todo el mundo está capacitado", sentencia.

Milagros se ha convertido así en un ejemplo para su generación. Adelantada a su tiempo, el desparpajo de esta palentina de 97 años le ha permitido adaptarse a una ola digital que trata, a su vez, de alcanzar cotas de accesibilidad cada vez mayores.

La inteligencia artificial, en contra de lo que podía creerse, comienza a abrirse paso entre los sectores más alejados a una tecnología avanzada, tediosa y farragosa. La facilidad de utilización de estas herramientas puede así suponer una puerta de entrada a un mundo que, en los últimos tiempos, ha separado a las distintas generaciones en dos realidades distintas. Querer es poder.