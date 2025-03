Isabel, del mundo rural palentino a prodigio de las matemáticas: "Resolver problemas es muy gratificante"

A sus 17 años se ha convertido en una prodigio de las matemáticas. Con origen en Villaherreros (Palencia), un pueblecito de apenas 200 habitantes, Isabel Arnaiz Vega será una de las representantes de España en la European Girl's Mathematical Olympiad 2025, que se celebrará en Kosovo el próximo mes de abril.

Lo hará después de proclamarse ganadora de la Olimpiada Femenina de Matemáticas de España, donde esta estudiante de 2.º de Bachillerato del IES Sem Tob de Carrión de los Condes (Palencia), a poco más de 10 km de su pueblo, ha mostrado sus dotes en esta disciplina que conoció cuando cursaba 2.º de la ESO.

"Resolver problemas es muy gratificante", reconoce en una entrevista con EL ESPAÑOL -Noticias de Castilla y León. Isabel ya había logrado un segundo puesto en este mismo certamen el año pasado, pero ahora ya se ha ratificado como una promesa de las matemáticas.

Diputación de Palencia La prodigio matemática a nivel nacional que surge del mundo rural palentino

Ella reconoce que no se presentó con expectativas de ganar la olimpiada, pero después de hacer un examen que le salió "bastante bien" tenía claro que "mal no iba a quedar". "Pero nunca se me pasó por la cabeza que iba a ganar", insiste.

Tanto Isabel como las otras tres participantes que se llevaron la medalla de oro serán las representantes de España en la olimpiada europea. Allí irá con el objetivo de hacerlo "lo mejor que pueda" y avisa de que son "muchas y muy buenas" las participantes que van.

"Yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y pasármelo bien", aventura la joven palentina de 17 años. Ella se toma las matemáticas como un "hobbie" y explica que "desde pequeña", cuando aún iba a Primaria, tiene el recuerdo de que le gustaban las matemáticas.

"Yo no conocía el tema de las olimpiadas ni de preparación hasta que llegué a 2.º de la ESO y un profesor me dijo que me apuntase. A raíz de ahí ya comenzó todo esto. Siempre me habían gustado (las matemáticas), pero más lo que hacíamos en el colegio y esto era algo totalmente distinto", recuerda.

Para prepararse para las olimpiadas, ya que también participa en otros certámenes como la Olimpiada de Matemáticas de Bachillerato, donde quedó en cuarta posición y ganó un compañero de su clase, Isabel acude a un seminario.

En el seminario se lleva formando desde 3.º de la ESO y allí acude cada martes durante el curso, a clases que duran de tres a cuatro horas y les forman en la "resolución de este tipo de problemas", en relación a los que se exponen en las pruebas de las olimpiadas.

Como todo en esta vida, Isabel también tiene sus preferencias en las matemáticas. Asegura que lo que más le gusta es lo relacionado con la teoría de números o la geometría.

Por otro lado, admite que lo que más le cuesta es el álgebra "sobre todo". "Lo demás bueno, todo es difícil, pero a base de practicar se consigue", añade la palentina.

Estudios universitarios

Con 17 años y en 2º de Bachillerato, Isabel se encuentra inmersa en un momento de su vida en el que tiene que empezar a pensar a dirigir su futuro profesional. Como no podía ser de otra manera, éste va a tener como parte fundamental las matemáticas.

No obstante, desvela que todavía no ha decidido exactamente la carrera que estudiará, pero ya tiene claro por cuáles se puede inclinar, entre tantas opciones que se la presenten.

De esta manera, añade que se decanta por ramas como las "matemáticas, física o química", incidiendo especialmente en las dos primeras.

Además, apunta que le gustaría no irse "muy lejos" de Villaherreros y valora universidades con ubicaciones como Valladolid, Salamanca, Santander o Madrid.

"Para trabajar no me importaría irme más lejos (fuera de España incluso), pero para estudiar prefiero aquí", aclara con rotundidad la joven palentina.

También tiene claro que su carrera profesional le gustaría orientarla a la investigación, descartando así la docencia o la aplicación, pero matiza que esta es la idea que tiene ahora, en "un primer momento". "Luego ya no sé", matiza al momento sin querer cerrar puertas y posibilidades.

"Lo que hay que hacer es..."

A pesar de su corta edad, Isabel ya se ha convertido en una persona a la que confiar consejos. Especialmente si son sobre la resolución de problemas matemáticos. Ésta siempre ha sido una asignatura que lejos de ser muy querida, ha supuesto un quebradero de cabeza para muchos estudiantes.

Esto ha provocado que sean muchos los que, de alguna forma, hayan cogido 'odio' a las matemáticas. "La gente siente animadversión por la frustración que genera", explica Isabel, quien admite que no lograr a la solución puede dar lugar a ese sentimiento.

Sin embargo, apunta que en disciplinas como matemáticas, física o química "lo que hay que hacer es intentar las cosas cuando no salen". "Es cierto que te frustra, pero la gente se rinde muy rápido", explica.

"Desde que se rinden ya odian las mates, pero tienen que seguir intentándolo porque al final salen las cosas con esfuerzo y luego es muy gratificante", asevera Isabel.

En este sentido, le gustaría animar, especialmente a aquellas chicas que quieren participar pero tienen algún tipo de miedo, a probar las olimpiadas matemáticas.

"Es cierto que participan muy pocas chicas en las olimpiadas, sobre todo en las mixtas, pero yo las animaría. Al final todas las personas que van allí, sean chicos o chicas, son muy majos y agradables e intentar no cuesta nada", añade.

Isabel ha encontrado en las matemáticas no solo un hobbie y una "forma de entretenerte", sino también algo en lo que entrenar su mente. "Una vez que te concentras en un problema es como cuando lees un libro, te olvidas de todo", explica.

Además, apunta que "también se nota en el sentido de razonar en cualquier ámbito de la vida, en las relaciones personales y todo". "Tienes más capacidad para pensar las cosas", asegura.

Incide en que "todo son matemáticas", ya que son la "base de todas las ramas". "Cualquier cosa que hagamos. Todo el día estamos usando ordenadores y están basados en las matemáticas. Los edificios, las estructuras, la arquitectura también. Todo al final está relacionado", destaca.

Ahora, Isabel afronta un mes de preparación para este europeo, en que también participan otros países de fuera del continente, tras lograr alzarse con el nacional femenino.

A ello han contribuido también su familia y amigos, quienes le han mostrado siempre apoyo y hace extensivo su agradecimiento a sus "profesores de mates por haberme enseñado todo". "Sin ellos, sin que te inculquen esa emoción, no aprendes", sentencia.